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Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срываBloomberg: планы Германии по импорту сжиженного природного газа может сорвать погода

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой срыва из-за погодных условий. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что работы на терминалась пришлось приостановить из-за сильного ветра и высоких волн. Погода также может вынудить отложить ввод в эксплуатацию некоторых проектов, которые планировалось запустить до конца 2022 года.

Генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, компания которого строит терминал для СПГ в северо-западном порту Вильгельмсхафена, указал, что погодные условия стали непредсказуемым фактором и могут быть ключевым основанием для задержки. Он выразил уверенность, что строительство проекта будет завершено в текущем году.

В общей сложности на семь плавучих терминалов по приему СПГ, которые должны быть в эксплуатации уже в следующем году, Германия собирается потратить около 6,5 миллиарда евро. Их суммарная мощность оценивается более чем в 30 миллиардов кубометров. Помимо этого, в 2025-2026 годах немецкие власти хотят построить три стационарных терминала.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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