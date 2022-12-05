. Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров

Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеровВ Positive Technologies предупредили о росте числа хакерских атак на ОС Linux

Эксперты по кибербезопасности предупредили пользователей операционной системы Linux о росте числа хакерских атак. В третьем квартале специалисты зафиксировали существенное увеличение доли кибератак на популярную ОС с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО), сообщила пресс-служба Positive Technologies.

По данным специалистов, доля кибератак с использованием вредоносного ПО, которые затрагивали операционную систему Linux, в третьем квартале выросла до 30 процентов. При этом во втором квартале 2022 года она составляла 12 процентов.

«Множество набирающих популярность решений виртуализации и облачных технологий базируются на системах под управлением Linux. Ландшафт атак на подобные решения расширяется с каждым днем, а последствия становятся только серьезнее из-за повсеместного внедрения виртуализации и облаков в бизнес-процессы», — пояснили в компании.

В целом число кибератак в России выросло на 10 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Специалисты обуславливают рост продолжающимся противостоянием в киберпространстве, деятельностью хактивистов, появлением новых шифровальщиков и обновлением уже известных.

«С деятельностью шифровальщиков связана выросшая доля атак на компьютеры, серверы и сетевое оборудование организаций на 6 процентных пунктов. Наблюдается увеличение числа атак на финансовые организации и частных лиц», — добавили в компании. Кроме того, эксперты отмечают рост числа массовых атак на 4 процента относительно второго квартала.

В январе стало известно, что на протяжении 12 лет корпоративные системы под управлением ОС Linux оставались беззащитными перед хакерами из-за критической уязвимости, получившей название PwnKit. Содержащееся в одном из компонентов этой системы — pkexec — серьезное повреждение памяти давало возможность злоумышленникам с низким уровнем доступа повышать свои привилегии до суперпользователя.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Подстава на дороге
Подстава на дороге
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с Россией
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с
Впервые палеолитическая Венера найдена на территории Румынии
Впервые палеолитическая Венера найдена на территории Румынии
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14

Еще по теме

Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
Twitter отчитался о превзошедшей прогнозы выручке, сократит 9% рабочих мест
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
СМИ: Минобороны РФ заменит Windows на российскую ОС