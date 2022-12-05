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Популярный комик высказался о драке Лепса в Санкт-Петербурге

Популярный комик высказался о драке Лепса в Санкт-ПетербургеКомик Соболев заявил о вседозволенности звезд после драки Лепса с посетителем бара

Известный российский стендап-комик Илья Соболев заявил, что ряд отечественных артистов, заполучивших славу и большой достаток, считают, что могут позволять себе лишнее, и агрессивно относятся к окружающим. Так юморист высказался в своем Telegram-канале о драке певца Григория Лепса и его охранников с посетителем бара в Санкт-Петербурге, в результате которой мужчине диагностировали перелом носа.

Комик считает певца зачинщиком конфликта. Он выразил уверенность в том, что Лепс, как и многие другие обеспеченные и влиятельные российские артисты, порой ведут себя неподобающе, при этом полагая, что это в порядке вещей.

«Просто они иногда себя ведут вот так, в таком виде, достаточно агрессивном по отношению к другим людям. Все вот эти, кому достались деньжищи и кто попробовал всякие стимуляторы, они все, к сожалению, иногда кукухой едут», — добавил Соболев. Помимо того, он задался вопросом, с какой целью знаменитости нанимают себе охранников. «Так-то по большому счету кому они *** [вообще] нужны?» — отметил юморист.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.

Позднее адвокат посетителя бара заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Также отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением. Он обратился в полицию.

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По материалам: lenta.ru

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