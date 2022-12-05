. Популярный российский ведущий похвалил Лепса после драки в Санкт-Петербурге
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Популярный российский ведущий похвалил Лепса после драки в Санкт-Петербурге

Популярный российский ведущий похвалил Лепса после драки в Санкт-ПетербургеОскар Кучера похвалил Лепса за хорошо поставленный удар после драки в Санкт-Петербурге

Популярный российский телеведущий Оскар Кучера похвалил певца Григория Лепса за хорошо поставленный удар после драки с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Ведущий прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.

«Лепс в баре подрался с посетителем! Причем прыгал серьезно! (…) Короче пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!» — написал он.

По мнению ведущего, 39-летний Дмитрий, с которым у Лепса завязался конфликт, совсем не пытался разрешить его мирным путем, а, наоборот, «проявлял всяческую активность». «Однако мощный Гришин охранник предопределил ход сражения!» — резюмировал он.

4 декабря сообщалось, что Лепс подрался с посетителем бара на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, куда он приехал после неудачного концерта. Позже появилось видео инцидента. В ролике видно, как артист разговаривает с 39-летним Дмитрием, сидя за барной стойкой. Мужчины выпивают, после чего Лепс указывает на выход, одевается и следует туда в сопровождении охраны. Через несколько секунд посетитель бара выходит за ними.

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По материалам: lenta.ru

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