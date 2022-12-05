. Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу
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Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу

Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности для России" вызвали негативную реакцию руководства Польши. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

По словам представителя польского кабмина, слова Макрона "поощряют" амбиции президента России. Такое отношение к Москве вызывает в Варшаве опасения, польская сторона придерживается иной позиции.


"Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали. Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться до предыдущей политики в отношении России", – отметил Мюллер.

Мюллер отметил, что даже после окончания боевых действий на территории Украины Европа едва ли вернется к прежним отношениям с Россией.

Накануне Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после урегулирования на Украине должна включать гарантии безопасности для России.

Во время осенней поездки в Ватикан Макрон обратился к папе Франциску с просьбой обсудить урегулирование украинского кризиса с президентами России и США. Французский лидер добавил, что для заключения мира необходимо участие Вашингтона в переговорном процессе.

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По материалам: uposters.ru

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