. Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу

Вадим Карасев

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности для России" вызвали негативную реакцию руководства Польши. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.



По словам представителя польского кабмина, слова Макрона "поощряют" амбиции президента России. Такое отношение к Москве вызывает в Варшаве опасения, польская сторона придерживается иной позиции.

"Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали. Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться до предыдущей политики в отношении России", – отметил Мюллер.

Мюллер отметил, что даже после окончания боевых действий на территории Украины Европа едва ли вернется к прежним отношениям с Россией.

Накануне Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после урегулирования на Украине должна включать гарантии безопасности для России.

Во время осенней поездки в Ватикан Макрон обратился к папе Франциску с просьбой обсудить урегулирование украинского кризиса с президентами России и США. Французский лидер добавил, что для заключения мира необходимо участие Вашингтона в переговорном процессе.