. Преимущества и недостатки алюминиевых окон
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Преимущества и недостатки алюминиевых окон

Алюминиевые окна становятся все популярнее, они уже уверенно навязывают конкуренцию пластиковым и деревянным конструкциям. И если раньше они подходили только для нежилых помещений (ввиду плохой теплоизоляции), то сегодня их используют в домах и квартирах.

Преимущества и недостатки алюминиевых окон

Теплые или холодные окна из алюминиевого профиля

Раньше все алюминиевые окна были холодными, поэтому их и не ставили в домах, где живут люди. В конструкции профиля только одна камера без термовставки. Сам по себе алюминий хороший проводник тепла (холода), поэтому такая конструкция не могла обеспечить теплоизоляцию. Такие окна делают и сейчас, их главный плюс – доступная цена. Холодные конструкции устанавливают на балконах и верандах.

Для жилых помещений были разработаны теплые алюминиевые окна. Профиль состоит из двух элементов, между которыми стоит термическая прокладка. Такая конструкция создает терморазрыв. Подход дает возможность обеспечить теплоизоляцию на высоком уровне. В теплых окнах установлены стеклопакеты с двумя или тремя камерами.

Преимущества алюминиевых окон

Алюминий прочный материал, устойчивый к атмосферному влиянию, поэтому он часто используется в строительстве. Он не боится воды и солнечных лучей, стойко выдерживает механическое воздействие. Поэтому и окна из него получаются надежными и долговечными. Кроме этого у них есть еще целый ряд достоинств:

  • Простое производство. Алюминий сам по себе достаточно прочный, поэтому конструкции из него не нужно армировать и укреплять консолями;
  • Тонкие. Это преимущество снова объясняется прочностью материала, из которого профили получаются тоньше, чем из дерева или пластика;
  • Внешний вид. Профиль может иметь самый разный внешний вид, поэтому можно подобрать окно, которое будет идеально подходить под архитектуру дома;
  • Не нуждаются в обслуживании. Все что нужно – поддерживать чистоту;
  • Легкость. За счет небольшой массы не создают дополнительной нагрузки на элементы здания.

Недостатки окон из алюминия

Как бы ни старались производители, но избежать негативных сторон все-таки не удается. Главный технологический недостаток – низкий уровень теплоизоляции. Да, она уже на достаточно хорошем уровне, но все же уступает теплоизоляции пластиковых и деревянных окон.

Также популяризации алюминиевых оконных конструкций препятствует высокая их цена. На данный момент это один из самых дорогих видов окон. Хотя, с другой стороны он и один из самых долговечных, поэтому вопрос экономичности остается открытым.

Как и в любом другом случае, алюминиевые окна, как продукт имеют преимущества и недостатки. Поэтому каждый должен решать сам, что в его случае важнее.


# Строительство

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