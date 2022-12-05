. Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили

Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснилиПолитолог Дудаков назвал главной темой кампании Трампа несправедливость выборов 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп считает результаты выборов 2020 года несправедливыми и обеспокоен тем, что в Америке нет никакого конституционного механизма, который позволил бы пересмотреть итоги голосования. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил позицию экс-президента политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Трамп призвал прекратить действие Конституции страны, отменив таким образом результаты выборов 2020 года и восстановив его в должности главы государства.

«Безусловно, никто никогда этого не допустит. Понятно, что это просто заявление, скандальное заявление — Трампа уже объявили в диктаторских замашках, но очевидно, что это станет главным лейтмотивом его нынешней предвыборной кампании: "Несправедливо, что у меня украли победу, я должен был переизбраться, и поэтому, для восстановления справедливости, я иду снова в президенты"», — высказался политолог.

Трамп заявил о том, что восстановление справедливости важнее, чем сохранение Конституции, отреагировав на недавнее разоблачение цензуры в Twitter со стороны нового владельца соцсети Илона Маска, отметил Дудаков. «Он опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Twitter, координируя свои действия с демократами в 2020 году, пытался помешать обсуждению скандала вокруг коррупции [сына американского президента] Хантера Байдена», — напомнил американист.

Трамп, как и многие другие республиканцы, считает это прямым вмешательством в американские выборы, полагает он. А также экс-президент и его соратники убеждены, что Трамп мог бы победить на выборах, если бы этого вмешательства не было.

«Это, в принципе, рациональная точка зрения, которая имеет право на жизнь. Возможно, действительно это так серьезно повлияло на выборы, что могло дать возможность победить [президенту США Джо] Байдену. Во всяком случае, по опросам, которые мы видели уже после выборов, 10-15 процентов избирателей Байдена могли бы изменить свой голос, если бы знали, что скандалы являются правдой и если бы их не пытались замалчивать. Это большой процент», — поделился Дудаков.

Ранее новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск раскрыл, как прежнее руководство соцсети скрывало информацию о сливе данных с ноутбука Хантера Байдена. После этого бывший министр юстиции и генеральный прокурор США Эрик Холдер выступил с призывом к властям страны беспристрастно рассматривать дело сына американского президента Хантера Байдена.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с
Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска
Канье Уэст усомнился в происхождении Илона Маска
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Настя Ивлеева хотела уйти в монастырь
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Наталья Бочкарева ждет третьего ребенка
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа
Подстава на дороге
Подстава на дороге
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Япония рассмотрела возможность утроить силы ПРО
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с Россией
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14

Еще по теме

Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Болезнь помощницы Трампа может парализовать власть в США накануне выборов
Трамп, выборщики 19 декабря: результаты, итоги голосования — кто стал президентом США
Трамп усомнился в попытках России повлиять на выборы в США