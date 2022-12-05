. Прокурор потребовал приговорить Илью Яшина* к девяти годам колонии

Сторона обвинения запросила для обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* девять лет колонии. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Согласно позиции обвинения, в частности Яшин распространял такие сведения по мотивам политической ненависти.

«В ходе прений сторон представитель прокуратуры потребовал признать Яшина виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с лишением права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года», — заявил представитель инстанции.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 7 ноября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Яшина под стражей до 26 ноября.

В июле экс-депутат был внесен Минюстом в перечень физических лиц — иностранных агентов. В основании включения в реестр тогда было указано «осуществление политической деятельности», а в качестве иностранного источника — Украина.

Тогда же в список были внесены политик Максим Кац*, актриса Татьяна Лазарева*, а также журналист и предприниматель Вероника Белоцерковская*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.