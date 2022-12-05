Вадим Карасев

Президент России Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщается в электронной базе документов Госдумы.

Поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в иные документы. Согласно поправкам, в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

В соответствии с законом Роскомнадзор сможет включать ресурсы, которые занимаются пропагандой ЛГБТ, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования. Также ведомство получит право определять порядок мониторинга подобной информации в сети.

Разработанный более чем 300 депутатами документ был принят парламентариями во втором чтении 23 ноября, а в третьем — 24 ноября.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.