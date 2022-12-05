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Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран

Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных странПутин запретил сделки с активами граждан из недружественных государств до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ограничиваются сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. В то же время президент специальным решением может разрешить некоторые из таких сделок. Запрет касается российских стратегических компаний, а также ряда банков и других предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее запрет действовал до 31 декабря 2022 года.

Указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и международных организаций был подписан 5 августа. Уточнялось, что он ориентирован на защиту национальных интересов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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