. Путин продлил запрет на сделки с активами граждан из недружественных стран

Вадим Карасев

Путин запретил сделки с активами граждан из недружественных государств до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ограничиваются сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. В то же время президент специальным решением может разрешить некоторые из таких сделок. Запрет касается российских стратегических компаний, а также ряда банков и других предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Ранее запрет действовал до 31 декабря 2022 года.

Указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и международных организаций был подписан 5 августа. Уточнялось, что он ориентирован на защиту национальных интересов.