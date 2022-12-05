. Разрыв и трудности в отношениях: неудачливые знаки зодиака в любви в 2023 году
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Разрыв и трудности в отношениях: неудачливые знаки зодиака в любви в 2023 году

Разрыв и трудности в отношениях: неудачливые знаки зодиака в любви в 2023 году

Предстоящий год принесет многим людям счастье и множество положительных моментов. Но вот некоторым представителям зодиакального круга повезет меньше. Астрология определяет самые неудачливые знаки зодиака в любви в 2023 году. Предстоящий период может разрушить их счастливое будущее со второй половинкой или принести трудности в отношения. Узнайте, кому придется бороться за свое счастье.

Самые неудачливые знаки зодиака в любви в 2023 году

Несмотря на то, что год Кролика будет покровительствовать многим в сфере отношений и семьи, трем знакам зодиака придется бороться за свое счастье. 2023 год будет испытывать на прочность их отношения, поэтому им нужно будет прикладывать немало усилий, чтобы сохранить связь с любимым человеком. Узнайте, кто входит в группу риска.

Телец

Разлад в отношениях Тельцы будут ощущать уже с первого месяца 2023 года. И в стабильных и в недавно начатых Тельцы захотят больше власти, поэтому будут много чего контролировать и крепче сжимать поводок на шее партнера.

Но помните, если вы хотите сохранить отношения с любимым человеком и прожить с ним долгую и счастливую жизнь, постарайтесь ему доверять во всем, тогда не придется контролировать каждый его шаг. Если Тельцы не изменят свое отношение к партнеру в первые месяцы года, они окажутся среди тех, кто останется одиноким в 2023 году.

Близнецы

В начале 2023 года Близнецов посетит мысль, что они связали жизнь с человеком, который не полностью соответствует их критериям. Такая идея у них появится очень неожиданно и в совсем неподходящий момент. Представители знака поймут, что страдали продолжительный срок и потратили много времени впустую, и теперь настало время для развлечений и интенсивного общения.

Но звезды советуют представителям этого знака сначала задуматься, много ли они потратили времени для развлечений со своими партнером, поддерживали ли они его тонкую натуру или все время пытались подстроить под себя. Ответ будет очевидным. Поэтому остается только определить, либо полностью разорвать связь с партнером, либо работать над собой и личными отношениями.

Скорпион

Скорпионы в начале 2023 года решат, что они долгое время заблуждались, и тот человек, который находится с ними рядом, совсем им не пара. Представители знака будут долго перебирать воспоминания, как вообще пришли к этим отношениям, и поймут, что их влечет ко второй половинке только из-за близости, но никак не из-за глубоких чувств и эмоций.

Естественно, на одном влечении отношения долго не протянут, и придется принимать важное решение. Инициатива будет исходить от представителей водной стихии. Если носитель знака определит, что отношения себя изжили, они прекратятся ровно в этот же момент. Но если будет желание дать им второй шанс, усердно работать над ними придется обоим партнерам.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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