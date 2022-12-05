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Россияне назвали идеальный доход в 2023 году

Россияне назвали идеальный доход в 2023 году«Работа.ру»: россияне назвали идеальный доход в 2023 году на уровне 135 тысяч руб. в месяц

Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, составляет в среднем 135 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Самые высокие запросы у работником сферы IT (на уровне 148 тысяч рублей), индустрии красоты (146 тысяч), строительства (139 тысяч), юриспруденции (134 тысячи) и аграрной промышленности (131 тысяча). Также опрошенные назвали средний ожидаемый доход. По мнению россиян он составит 84 тысячи рублей.

Больше всего, по собственным ожиданиям, будут получать работники сферы транспорта (92 тысяч рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи).

Для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей, говорилось в прошлом опросе SuperJob. Запросы респондентов оказались на восемь процентов выше, чем полгода назад.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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