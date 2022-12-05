. Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с Дом-2

Вадим Карасев

На телешоу Дом-2 всё как всегда. По одиночке участники продолжают бороться за возможность оставаться на проекте, а топовые вместо ведущих ведут тет-а-теты и свято верят, что их с позором не выставят за ворота. Тем временем Тигран Салибеков остается стабильным и по старой привычке никак не может определиться, кто же ему нужен. Когда Екатерина Шадрина ушла с телешоу, он попытался очаровать новенькую Катю, которая просто гостила на Дом-2 и уехала спустя некоторое время. Тем временем Настя Петроковская решила немного присмотреться, но в итоге поняла, что отношения с многодетным отцом точно не для неё.В скором времени будет проходить очередное голосование на вылет и если слухи в социальных сетях правдивы, то выгонять собираются именно Тиграна Салибекова. Видимо по этой причине он решил начать стремительно встречаться с Марией Сайловой. Изначально девушка пришла на проект именно к Салибекову, но в итоге начала встречаться с Владом Дубровским. После её заселили с Тиграном, но мужчина отказался за ней ухаживать. Сайлова не растерялась и начала строить отношения с новеньким Артёмом. Стоит ли им после всего этого пытаться снова?