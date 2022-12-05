. Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну

Вадим Карасев

Саша Черно планирует расстаться с мужем раз и навсегда, однако она никак не может оттолкнуть его настолько сильно, чтобы он перестал говорить о любви и ещё одном ребенке. Женщина нередко уходила из дома, на глазах у мужа флиртовала с другими мужчинами, оскорбляла Иосифа прилюдно, однако даже этого было мало, чтобы навсегда разрушить эти отношения.В итоге Саша решила максимально прозрачно намекнуть, что Йосю ждут измены. По её мнению, следует решить на некоторые шаги, чтобы отрезать все пути к отступлению и развод всё же состоялся. Однако Оганесяну было плевать, когда Черно отправилась в ночной клуб с Кириллом Архиповым, после чего вообще выкладывала сторис с другим мужчиной.Фанаты телешоу уверены, что, даже если они разведутся, то всё равно будут жить вместе. Оганесяну некуда больше идти и все это прекрасно осознают, а Саша однозначно будет оставлять с ним ребёнка, чтобы найти своё личное счастье. А организаторы, кажется, лишь рады, что семья распадается, создавая столько тем для обсуждения.