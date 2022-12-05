Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну
Сегодня, 22:00 Вадим Карасев
Иосиф Оганесян так сильно любит Черно, что терпит все её выходки. Она уже даже готова на измену, лишь бы муж окончательно в ней разочаровался и согласился на развод. Саша Черно планирует расстаться с мужем раз и навсегда, однако она никак не может оттолкнуть его настолько сильно, чтобы он перестал говорить о любви и ещё одном ребенке. Женщина нередко уходила из дома, на глазах у мужа флиртовала с другими мужчинами, оскорбляла Иосифа прилюдно, однако даже этого было мало, чтобы навсегда разрушить эти отношения.
В итоге Саша решила максимально прозрачно намекнуть, что Йосю ждут измены. По её мнению, следует решить на некоторые шаги, чтобы отрезать все пути к отступлению и развод всё же состоялся. Однако Оганесяну было плевать, когда Черно отправилась в ночной клуб с Кириллом Архиповым, после чего вообще выкладывала сторис с другим мужчиной.
Фанаты телешоу уверены, что, даже если они разведутся, то всё равно будут жить вместе. Оганесяну некуда больше идти и все это прекрасно осознают, а Саша однозначно будет оставлять с ним ребёнка, чтобы найти своё личное счастье. А организаторы, кажется, лишь рады, что семья распадается, создавая столько тем для обсуждения.
По материалам: life-dom2