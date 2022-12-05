. Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну

Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну
Иосиф Оганесян так сильно любит Черно, что терпит все её выходки. Она уже даже готова на измену, лишь бы муж окончательно в ней разочаровался и согласился на развод. Саша Черно планирует расстаться с мужем раз и навсегда, однако она никак не может оттолкнуть его настолько сильно, чтобы он перестал говорить о любви и ещё одном ребенке. Женщина нередко уходила из дома, на глазах у мужа флиртовала с другими мужчинами, оскорбляла Иосифа прилюдно, однако даже этого было мало, чтобы навсегда разрушить эти отношения.

В итоге Саша решила максимально прозрачно намекнуть, что Йосю ждут измены. По её мнению, следует решить на некоторые шаги, чтобы отрезать все пути к отступлению и развод всё же состоялся. Однако Оганесяну было плевать, когда Черно отправилась в ночной клуб с Кириллом Архиповым, после чего вообще выкладывала сторис с другим мужчиной.

Фанаты телешоу уверены, что, даже если они разведутся, то всё равно будут жить вместе. Оганесяну некуда больше идти и все это прекрасно осознают, а Саша однозначно будет оставлять с ним ребёнка, чтобы найти своё личное счастье. А организаторы, кажется, лишь рады, что семья распадается, создавая столько тем для обсуждения.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

В Донецке четыре человека погибли при обстреле центра города
В Донецке четыре человека погибли при обстреле центра города
Созданы друг для друга: женские и мужские имена с идеальной совместимостью
Созданы друг для друга: женские и мужские имена с идеальной
Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну
Саша Черно хочет изменить Иосифу Оганесяну
Официально: Microsoft объявила о повышении цен на игры для Xbox Series X | S
Официально: Microsoft объявила о повышении цен на игры для Xbox
Популярный российский ведущий похвалил Лепса после драки в Санкт-Петербурге
Популярный российский ведущий похвалил Лепса после драки в
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)
Девушка вышла замуж за отца лучшей подруги и стала мачехой (7 фото)
Обзор на электрически Hummer
Обзор на электрически Hummer
В Германии полиция решила закрыть все рождественские рынки
В Германии полиция решила закрыть все рождественские рынки
Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с Дом-2
Салибеков решил начать встречаться с Сайловой, чтобы не вылететь с
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты, которые не навредят фигуре
Как приготовить вкусное веганское оливье: проверенные рецепты,
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными
Поставки газа из Великобритании в ЕС стали рекордными

Топ на сегодня

Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер центр" из дома Аллы Борисовны и Максима Галкина*
Евгений Пригожин оценил предложение сделать "ЧВК Вагнер
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В Японии усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть
В ФРГ призвали доверить проведение расследований на Украине нейтральному органу
В ФРГ призвали доверить проведение расследований на Украине

Еще по теме

Дом 2 - Остров любви - 4965 выпуск (13.12.2017) ТНТ
Дом 2 - Вечерний - Выпуск 4981 - Город любви (29.12.2017) ТНТ
Дом 2 - Остров любви - 4975 Выпуск (23.12.2017) ТНТ
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4891 - Lite. Клуб веселых дураков (30.09.2017)