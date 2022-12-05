. Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать тем, кому труднее
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Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать тем, кому труднее

Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать тем, кому труднее

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что приходить на помощь к тем, кому труднее – национальная черта русского характера, сообщает РИА "Новости".

"Это часть нашего культурного кода - приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее - это черта национального русского характера", - сказал Кириенко.


Он напомнил, что очень многие компании, как крупные, так и маленькие, берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Кириенко добавил, что его радует вовлеченность бизнеса в гуманитарную помощь участникам СВО.

Напомним, в Москве проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе", который продлится до 7 декабря. Мероприятие объединило более 30 тысяч человек из всех регионов страны. Сегодня, 5 декабря, состоялась церемония вручения международной добровольческой премии "Мы вместе".

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По материалам: uposters.ru

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