. Сергей Кириенко назвал главную черту русского характера - помогать тем, кому труднее

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что приходить на помощь к тем, кому труднее – национальная черта русского характера, сообщает РИА "Новости".

"Это часть нашего культурного кода - приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее - это черта национального русского характера", - сказал Кириенко.

Он напомнил, что очень многие компании, как крупные, так и маленькие, берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Кириенко добавил, что его радует вовлеченность бизнеса в гуманитарную помощь участникам СВО.

Напомним, в Москве проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе", который продлится до 7 декабря. Мероприятие объединило более 30 тысяч человек из всех регионов страны. Сегодня, 5 декабря, состоялась церемония вручения международной добровольческой премии "Мы вместе".