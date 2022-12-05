. Сергей Жуков из "Руки Вверх" попытался оправдать сотрудников его бара, не пустивших военных из зоны СВО

Вадим Карасев

В Краснодаре в бар, владельцем которого является лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, не пустили военных, приехавших из зоны проведения спецоперации. Охрана объяснила, что в заведение нельзя заходить в камуфляжной одежде. Жуков попытался оправдать своих подчиненных.

"Я военный человек. У меня нет другой одежды, я приехал на два дня. Вы понимаете, в какое время вы находитесь здесь?" - пытался пояснить военный сотрудникам бара.

Певец назвал "неправдой" и "подменой понятий" информацию в СМИ о том, что "военных не пустили в бар Жукова". Он заверил, что сразу же послу инцидента отменил запрет на вход в камуфляже в свои заведения.

"Ребята на самом деле правы, времена изменились, и камуфляжная одежда вообще не должна служить причиной не пускать в бар. Теперь все будет по-другому. Если это на самом деле участник СВО, а не блогер или провокатор, я лично приглашу его в наш бар вместе с друзьями и сослуживцами. Защитникам Родины у нас всегда рады".

После того как стало известно об инциденте, хакеры Killnet обрушили сайты бара Жукова, в социальных сетях начало нарастать возмущение.

Музыкант и бизнесмен подтвердил, что военных не пустили не потому, что они военные, а лишь из-за одежды. Охранники не разрешили посетителям пройти даже после того, как один из них объяснил, что, поскольку он военный, иной одежды у него просто нет - он приехал на два дня. Совладелец сети баров Павел Чесноков сказал, что таких ограничений, из-за которых в заведение могли не пропустить человека в военной форме, быть не должно.

В краснодарский бар Сергея Жукова из Руки Вверх не пустили наших военных, приехавших из зоны СВО