Сергей Жуков из "Руки Вверх" попытался оправдать сотрудников его бара, не пустивших военных из зоны СВО
В Краснодаре в бар, владельцем которого является лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, не пустили военных, приехавших из зоны проведения спецоперации. Охрана объяснила, что в заведение нельзя заходить в камуфляжной одежде. Жуков попытался оправдать своих подчиненных.
"Я военный человек. У меня нет другой одежды, я приехал на два дня. Вы понимаете, в какое время вы находитесь здесь?" - пытался пояснить военный сотрудникам бара.
Певец назвал "неправдой" и "подменой понятий" информацию в СМИ о том, что "военных не пустили в бар Жукова". Он заверил, что сразу же послу инцидента отменил запрет на вход в камуфляже в свои заведения.
После того как стало известно об инциденте, хакеры Killnet обрушили сайты бара Жукова, в социальных сетях начало нарастать возмущение.
Музыкант и бизнесмен подтвердил, что военных не пустили не потому, что они военные, а лишь из-за одежды. Охранники не разрешили посетителям пройти даже после того, как один из них объяснил, что, поскольку он военный, иной одежды у него просто нет - он приехал на два дня. Совладелец сети баров Павел Чесноков сказал, что таких ограничений, из-за которых в заведение могли не пропустить человека в военной форме, быть не должно.В краснодарский бар Сергея Жукова из Руки Вверх не пустили наших военных, приехавших из зоны СВО