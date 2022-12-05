. Сергей Жуков из "Руки Вверх" попытался оправдать сотрудников его бара, не пустивших военных из зоны СВО
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Сергей Жуков из "Руки Вверх" попытался оправдать сотрудников его бара, не пустивших военных из зоны СВО

Сергей Жуков из "Руки Вверх" попытался оправдать сотрудников его бара, не пустивших военных из зоны СВО

В Краснодаре в бар, владельцем которого является лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, не пустили военных, приехавших из зоны проведения спецоперации. Охрана объяснила, что в заведение нельзя заходить в камуфляжной одежде. Жуков попытался оправдать своих подчиненных.

"Я военный человек. У меня нет другой одежды, я приехал на два дня. Вы понимаете, в какое время вы находитесь здесь?" - пытался пояснить военный сотрудникам бара.


Певец назвал "неправдой" и "подменой понятий" информацию в СМИ о том, что "военных не пустили в бар Жукова". Он заверил, что сразу же послу инцидента отменил запрет на вход в камуфляже в свои заведения.

"Ребята на самом деле правы, времена изменились, и камуфляжная одежда вообще не должна служить причиной не пускать в бар. Теперь все будет по-другому. Если это на самом деле участник СВО, а не блогер или провокатор, я лично приглашу его в наш бар вместе с друзьями и сослуживцами. Защитникам Родины у нас всегда рады".

После того как стало известно об инциденте, хакеры Killnet обрушили сайты бара Жукова, в социальных сетях начало нарастать возмущение.

Музыкант и бизнесмен подтвердил, что военных не пустили не потому, что они военные, а лишь из-за одежды. Охранники не разрешили посетителям пройти даже после того, как один из них объяснил, что, поскольку он военный, иной одежды у него просто нет - он приехал на два дня. Совладелец сети баров Павел Чесноков сказал, что таких ограничений, из-за которых в заведение могли не пропустить человека в военной форме, быть не должно.

В краснодарский бар Сергея Жукова из Руки Вверх не пустили наших военных, приехавших из зоны СВО
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По материалам: uposters.ru

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