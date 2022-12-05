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Шаман угодил в волосатый скандал

Шаман угодил в волосатый скандал
Певец Шаман был вынужден оправдывается за слухи о себе. Стремительно взлетевший на вершину эстрадного Олимпа патриотический певец Ярослав Дронов, больше известный под сценическим псевдонимом Shaman, попал в крутой замес. Его обвинили в том, что его образ не имеет ничего общего с настоящей внешностью. А главная отличительная особенность звезды — дреды — у него вообще накладные. Он надевает их перед выходом на сцену, а затем снимает и уносит в кармане. Шокирующее сообщение появилось в Сети. Так и написано: «Очень удивился, узнав, что у Шамана накладные дреды. Он, то есть, приносит их на концерт в кульке, перед концертом надевает, потом снова снимает, кладет в кулек и уносит домой». И в подтверждение экспертности информации добавлено: «Это не шутка». 
Поклонники творчества 31-летнего уроженца Тульской области испытали разочарование даже большее, чем если бы узнали, что он с детства безголосый. Издание Super уверяет, что многие вообще бросились сдавать билеты на ближайшие концерт, орошая слезами свою потерянную веру в людскую порядочность. Пришлось Shamanу спешно развеивать подозрения. Для этого он за кулисами «Песни года 2022» созвал журналистов и прямо перед камерами позволил самой красивой — Светлане Курицыной с НТВ — от души подергать себя за шевелюру, выложив ролик интимного процесса в Telegram-канале. А потом еще и рассказал для самых недоверчивых подробности создания такой прически, в которой главное — сделать правильную «колбаску». Так что можно вытирать слезы: дреды у Shamanа самые что ни на есть настоящие. Слушаем и наслаждаемся его творчеством дальше.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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