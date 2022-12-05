. Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму

Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму

Шольц обвинил Россию в возвращении к империализмуКанцлер ФРГ Шольц призвал Запад защищать свои ценности и не разделять мир на блокиСюжетРоссия и НАТО:

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в нарушении международного права, попытках «перекроить границы» и разделить мир на сферы влияния. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его словам, после окончания холодной войны возникла возможность выстраивания партнерских отношений между Западом и Россией, но Москва своим «реваншистским империализмом» разрушила европейскую и международную архитектуру мира. Шольц подчеркнул, что в данных обстоятельствах роль Германии заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

«Мы также должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки. Это означает приложить все усилия для налаживания новых партнерских отношений, прагматично и без идеологических шор», — заключил он, говоря о недопустимости совершения Западом старых ошибок времен холодной войны.

Шольц также заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает. Он подчеркнул, что «беспрецедентные» экономические санкции против России показывают, что Евросоюз и НАТО «сильны как никогда».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Предложение Макрона "гарантировать безопасность России" возмутило Польшу
Предложение Макрона "гарантировать безопасность России"
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере
Киану Ривз назвал самый сложный фильм в карьере
Журналистка берет интервью у бойца
Журналистка берет интервью у бойца
Дочка Юлии Ковальчук доводит до слез
Дочка Юлии Ковальчук доводит до слез
Алла Пугачева герой считает Лайма Вайкуле
Алла Пугачева герой считает Лайма Вайкуле
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Популярный комик высказался о драке Лепса в Санкт-Петербурге
Популярный комик высказался о драке Лепса в Санкт-Петербурге
Власти Литвы объяснили, почему не будут запрещать уроки русского языка в школах
Власти Литвы объяснили, почему не будут запрещать уроки русского
Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион зимой, чтобы быстро сбросить вес
Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле

Топ на сегодня

Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей
ЧП: Взрыв привел к обрушению многоквартирного дома и гибели людей

Еще по теме

Шольц рассказал о главном оружии Путина
Шольц оценил вероятность признания Западом присоединения территорий Украины к РФ
Шольц высказался об угрозе банкротства для Германии
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины