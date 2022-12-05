. «Синдром белого носа» погубил миллионы летучих мышей в Северной Америке

Вадим Карасев

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) объявила северную ночницу (Myotis septentrionalis) вымирающим видом. Это связано с гибелью миллионов этих летучих мышей от распространившегося в последние два десятилетия грибкового заболевания, известного как «синдром белого носа».

Синдром белого носа вызывается грибком Pseudogymnoascus destructans, который поражает голую кожу летучих мышей, пока они впадают в спячку, образуя белый налет на их морде, ушах и крыльях. Инфекция передается при физическом контакте животных друг с другом или со стенами пещеры. Хотя летучие мыши могут успешно бороться с грибком, их сопротивляемость падает почти до нуля, когда они впадают в спячку и их обмен веществ приостанавливается для экономии энергии. Зараженные летучие мыши аномально часто выходят из оцепенения в ходе зимней спячки. Каждый раз, когда они просыпаются, они начинают потреблять больше энергии, и если это случается слишком часто, они расходуют свои жировые запасы и умирают от голода. Некоторые летучие мыши даже покидают свои зимние убежища в поисках отсутствующих насекомых и рискуют замерзнуть. Исследование показало, что зараженные летучие мыши потребляют зимой вдвое больше энергии, чем здоровые.

Впервые болезнь была идентифицирована по фотографии, сделанной в феврале 2006 года в пещере, расположенной в округе Шохари штата Нью-Йорк. С тех пор синдром быстро распространился. На данный момент он был обнаружен в 38 штатах США и семи провинциях Канады. Болезнь распространяется в восточной части обеих стран, однако в США она уже отмечена в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье, а в 2019 году наличие грибка было подтверждено в Калифорнии, хотя пораженных летучих мышей там обнаружено не было. От болезни страдают двенадцать видов летучих мышей. Грибок также был обнаружен у летучих мышей в Европе и Азии, однако заражение им не вызывало никакой необычной смертности. Генетические исследования показали, что грибок существовал в Европе в течение длительного времени и, скорее всего, был завезен в Северную Америку как новый патоген.

Северная летучая мышь — один из самых пострадавших от синдрома белого носа видов. В 2015 году она уже была отнесена в США к видам, находящемся в уязвимом положении, а с 30 января будущего года будет официально считаться вымирающим видом. В пострадавших районах синдром белого носа привел к сокращению численности северных ночниц примерно на 97–100 %. По данным USFWS, болезнь распространилась на 80 % ареала вида и, вероятно, поразит всю его территорию к концу десятилетия. «Это объявление — тревожный звонок и призыв к действию, — говорится в заявлении директора USFWS Марты Уильямс. — Синдром белого носа уничтожает обитающие в пещерах виды летучих мышей, такие как северная ночница, с беспрецедентной скоростью».