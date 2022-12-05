. Слух: одна из лучших игр этого года Neon White выйдет на Xbox и в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Neon White в этом году значится практически во всех ТОПах от игровых, и не только, изданий. Проект в июне этого года вышел на Switch и PC, а скоро он должен добраться до Playstation 4 и Playstation 5. Но до сих пор разработчики не сообщали о планах выпустить Neon White на консолях Xbox.

Появились слухи, что релиз Neon White на Xbox все же планируется. Об этом заявил известный игровой инсайдер Шпешал Ник в подкасте XboxEra. По его словам, он «слышал», что Neon White выйдет на приставках Xbox и станет доступен в подписке Game Pass. У него нет информации, когда именно игра появится на приставках Microsoft, но он предполагает, что это может произойти уже в этом году — во второй половине декабря, либо в начале будущего года.

Напомним, Neon White — это смесь шутера от первого лица, головоломки и платформера. У игры на Opencritic 89 баллов из 100.

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