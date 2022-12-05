. Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось
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Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилось

Сообщение об упавшей в Молдавии российской ракете не подтвердилосьИнформация об упавшей на территории Молдавии российской ракете не подтвердилась

Сообщение об упавшей на территории Молдавии российской ракете не подтвердилось.

Публикации о падении российской рекеты в Молдавии начали распространяться в украинских СМИ и Telegram-каналах 5 декабря. Одна из них появилась на сайте УНИАН.

В публикации утверждалось, что одна из ракет, запущенных российскими военными по территории Украины, была обнаружена близ города Бричаны в Молдавии. Сообщалось, что ракета была обнаружена сотрудниками молдавской пограничной полиции в фруктовом саду в ходе патрулирования.

Авторы публикации ссылались на сообщение Министерства внутренних дел Молдавии. При этом в самом сообщении ведомства никакие данные о типе ракеты или ее происхождении не указывались. Обстоятельства ее падения на территорию страны министерство также не раскрывало.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что упавшие на территории Молдавии части ракеты скорее всего относятся к комплексу ПВО С-300, который состоит на вооружении Украины, передает РИА Новости. По словам Леонкова, данный инцидент практически идентичен случаю с падением украинских ракет в Польше, который произошел несколько недель назад. Однако в этот раз, уточнил эксперт, боевая часть ракет сработала не на земле.

Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн не стал комментировать информацию об обнаруженной в Молдавии ракете и ее происхождении. Он призвал адресовать все вопросы на данную тему молдавской и украинской сторонам, сообщает ТАСС.

Публикация не получила распространения в российских СМИ. При этом подобные сообщения распространяли украинские Telegram-каналы (1, 2) и пользователи и паблики в соцсетях (1, 2, 3).

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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