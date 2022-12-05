. Список "великих сериалов XXI века" от "Кинопоиска" (15 фото)
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Список "великих сериалов XXI века" от "Кинопоиска" (15 фото)

15 место: Остаться в живых (2004-2010)Когда мы что-то хотим разузнать о фильме и сериале, то куда же мы идем? Правильно, на сайт "Кинопоиск" - крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино. Давеча редакция провела немалую работу и составила "ТОП-100 великих сериалов XXI века". Дабы это провернуть ребята с "Кинопоиска" опросили более 200 кинокритиков, режиссеров, сценаристов, продюсеров, журналистов и писателей. Редакция предупреждает, что их ТОП - это не истина в последней истанции. Их исследование лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России. Итак, давайте поглядим, кто же занял первое место.

15 место: Остаться в живых (2004-2010)


14 место: Молодой папа (2016)

14 место: Молодой папа (2016)
Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.

13 место: Очень странные дела (2016-…)

13 место: Очень странные дела (2016-…)
12 место: Офис (2005-2013)

12 место: Офис (2005-2013)
Самый высоко забравшийся ситком.

11 место: Карточный домик (2013-2018)

11 место: Карточный домик (2013-2018)
10 место: Дрянь (2016-2019)

10 место: Дрянь (2016-2019)
9 место: Наследники (2018-…)

9 место: Наследники (2018-…)
8 место: Прослушка (2002-2008)

8 место: Прослушка (2002-2008)
7 место: Безумцы (2007-2015)

7 место: Безумцы (2007-2015)
6 место: Фарго (2014-2020)

6 место: Фарго (2014-2020)
5 место: Настоящий детектив (2014-2019)

5 место: Настоящий детектив (2014-2019)
4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)

4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)
3 место: Чернобыль (2019)

3 место: Чернобыль (2019)
Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.

2 место: Игра престолов (2011-2019)

2 место: Игра престолов (2011-2019)
1 место: Во все тяжкие (2008-2013)

1 место: Во все тяжкие (2008-2013)
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По материалам: триникси

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