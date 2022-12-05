. Список "великих сериалов XXI века" от "Кинопоиска" (15 фото)

Вадим Карасев

Когда мы что-то хотим разузнать о фильме и сериале, то куда же мы идем? Правильно, на сайт "Кинопоиск" - крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино. Давеча редакция провела немалую работу и составила "ТОП-100 великих сериалов XXI века". Дабы это провернуть ребята с "Кинопоиска" опросили более 200 кинокритиков, режиссеров, сценаристов, продюсеров, журналистов и писателей. Редакция предупреждает, что их ТОП - это не истина в последней истанции. Их исследование лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России. Итак, давайте поглядим, кто же занял первое место.15 место: Остаться в живых (2004-2010)14 место: Молодой папа (2016)Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.13 место: Очень странные дела (2016-…)12 место: Офис (2005-2013)Самый высоко забравшийся ситком.11 место: Карточный домик (2013-2018)10 место: Дрянь (2016-2019)9 место: Наследники (2018-…)8 место: Прослушка (2002-2008)7 место: Безумцы (2007-2015)6 место: Фарго (2014-2020)5 место: Настоящий детектив (2014-2019)4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)3 место: Чернобыль (2019)Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.2 место: Игра престолов (2011-2019)1 место: Во все тяжкие (2008-2013)