Список "великих сериалов XXI века" от "Кинопоиска" (15 фото)
Сегодня, 11:10 Вадим Карасев
Когда мы что-то хотим разузнать о фильме и сериале, то куда же мы идем? Правильно, на сайт "Кинопоиск" - крупнейший русскоязычный интернет-сервис о кино. Давеча редакция провела немалую работу и составила "ТОП-100 великих сериалов XXI века". Дабы это провернуть ребята с "Кинопоиска" опросили более 200 кинокритиков, режиссеров, сценаристов, продюсеров, журналистов и писателей. Редакция предупреждает, что их ТОП - это не истина в последней истанции. Их исследование лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России. Итак, давайте поглядим, кто же занял первое место.
15 место: Остаться в живых (2004-2010)
14 место: Молодой папа (2016)
Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.
13 место: Очень странные дела (2016-…)
12 место: Офис (2005-2013)
Самый высоко забравшийся ситком.
11 место: Карточный домик (2013-2018)
10 место: Дрянь (2016-2019)
9 место: Наследники (2018-…)
8 место: Прослушка (2002-2008)
7 место: Безумцы (2007-2015)
6 место: Фарго (2014-2020)
5 место: Настоящий детектив (2014-2019)
4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)
3 место: Чернобыль (2019)
Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.
2 место: Игра престолов (2011-2019)
1 место: Во все тяжкие (2008-2013)
15 место: Остаться в живых (2004-2010)
14 место: Молодой папа (2016)
Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.
13 место: Очень странные дела (2016-…)
12 место: Офис (2005-2013)
Самый высоко забравшийся ситком.
11 место: Карточный домик (2013-2018)
10 место: Дрянь (2016-2019)
9 место: Наследники (2018-…)
8 место: Прослушка (2002-2008)
7 место: Безумцы (2007-2015)
6 место: Фарго (2014-2020)
5 место: Настоящий детектив (2014-2019)
4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)
3 место: Чернобыль (2019)
Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.
2 место: Игра престолов (2011-2019)
1 место: Во все тяжкие (2008-2013)
По материалам: триникси