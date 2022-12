. TheHunter: Call of the Wild из Game Pass обновят до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Авторы реалистичного симулятора охоты, игры theHunter: Call of the Wild, которая доступна в подписке Game Pass, планируют выпустить обновление для консолей нового поколения. Сейчас игра работает на Xbox Series X | S за счет обратной совместимости. Но 6 декабря выйдет апдейт, который улучшит работу theHunter: Call of the Wild на Xbox Series X | S и Playstation 5.

Обновление игры до новых консолей выйдет с апдейтом под названием. С ним игра theHunter: Call of the Wild начнет работать на новых консолях в 60 FPS, плюс получит различные другие изменения, в том числе и новый контент — заповедник в горах Новой Англии.

Игра theHunter: Call of the Wild доступна подписчикам Game Pass.