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ТНТ закрыл шоу «Импровизация»

ТНТ закрыл шоу «Импровизация»Телеканал ТНТ закрыл юмористическое шоу «Импровизация»

Телеканал ТНТ закрыл юмористическое шоу «Импровизация», выходившее в эфир с 2016 года. Об этом сообщили участники проекта Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун в Telegram.

Комики пообещали, что продолжат выступать с концертами и вести совместную деятельность.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала, причиной закрытия шоу стали доли в эфире гораздо ниже средних. Там добавили, что проект пользовался у аудитории меньшей популярностью, чем в сети.

27 октября в сети распространилась информация о том, что руководство ТНТ решило приостановить производство ряда популярных комедийных шоу из-за отъезда большого количества комиков. Утверждалось, что канал решил сосредоточиться на выпуске сериалов. Однако позже Тина Канделаки, исполняющая обязанности директора ТНТ, опровергла данную информацию.

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По материалам: lenta.ru

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