Вадим Карасев

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, глава делегации на проходивших весной переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия назвал условия, на которых украинская сторона будет готова вести переговоры о гарантиях безопасности. Парламентарий потребовал от Москвы сдачу ядерного оружия.

Арахамия считает также, что Россия должна вывести войска с украинской территории, "наказать военных преступников" и выплатить Киеву репарации.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности".

Советник национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не просто противился переговорам, он требовал "просто уничтожить" россиян, "чтобы они перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют". Генсек НАТО Йенс Столтенберг, признававший, что "большинство войн заканчиваются за столом переговоров", предлагал свой вариант привести конфликт к урегулированию: накачать киевский режим еще большим объемом оружия. Американский президент Джо Байден называл недопустимой саму идею того, что российский лидер Владимир "Путин когда-либо одержит победу на Украине".

Переговорный процесс прекратила украинская сторона. Москва неоднократно указывала на готовность возобновить переговоры, однако призывала Киев к адекватным требованиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл условия, выдвигаемые Киевом, нереалистичными.