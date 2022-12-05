. У Зеленского выдвинули новое условие переговоров с Россией: "добровольно передать ядерное оружие"
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У Зеленского выдвинули новое условие переговоров с Россией: "добровольно передать ядерное оружие"

У Зеленского выдвинули новое условие переговоров с Россией: "добровольно передать ядерное оружие"

Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, глава делегации на проходивших весной переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия назвал условия, на которых украинская сторона будет готова вести переговоры о гарантиях безопасности. Парламентарий потребовал от Москвы сдачу ядерного оружия.

Арахамия считает также, что Россия должна вывести войска с украинской территории, "наказать военных преступников" и выплатить Киеву репарации.


"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности".

Советник национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не просто противился переговорам, он требовал "просто уничтожить" россиян, "чтобы они перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют". Генсек НАТО Йенс Столтенберг, признававший, что "большинство войн заканчиваются за столом переговоров", предлагал свой вариант привести конфликт к урегулированию: накачать киевский режим еще большим объемом оружия. Американский президент Джо Байден называл недопустимой саму идею того, что российский лидер Владимир "Путин когда-либо одержит победу на Украине".

Переговорный процесс прекратила украинская сторона. Москва неоднократно указывала на готовность возобновить переговоры, однако призывала Киев к адекватным требованиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл условия, выдвигаемые Киевом, нереалистичными.

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По материалам: uposters.ru

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