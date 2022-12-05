В Донецке четыре человека погибли при обстреле центра города
Сегодня, 22:25 Вадим Карасев
Тероборона ДНР сообщила о четырех погибших при обстреле ВСУ центра Донецка
В Донецке четыре человека погибли в результате обстрела центра города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
По данным теробороны, еще три мирных жителя получили ранения.
Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало несколько обстрелов Ворошиловского и Киевского районов Донецка со стороны украинских войск с применением РСЗО «Град».
5 декабря Минобороны России сообщило о неудачной попытке контратаки ВСУ на южно-донецком направлении. В результате украинские войска были отброшены на исходные позиции.
По материалам: lenta.ru