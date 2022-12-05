. В Европе рекордно упал спрос на газ

Вадим Карасев

ICIS: страны ЕС в ноябре снизили спрос на газ на четверть

Страны ЕС в ноябре снизили спрос на газ на рекордные 24 процента по сравнению со средним показателем за пять лет, чтобы сократить зависимость от России, пишет Financial Times со ссылкой на отчет компании ICIS.

Спрос на топливо в Германии и Италии упал на 23 и 21 процента соответственно. Во Франции и Испании показатель уменьшился на 20 процентов, а в Нидерландах — более чем на треть. Эксперты объясняют тенденцию теплыми осенними месяцами и значительным ростом цен на газ.

Он считают, что Европа должна еще сильнее снизить спрос на газ и одновременно нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать дефицита. Евросоюз и Великобритания в ноябре импортировали рекордные 11,14 миллиона тонн СПГ, а в декабре планируют закупить более 12 миллионов тонн.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам ноября достиг 92,8 процента. Это почти на 11 процентных пунктов больше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.