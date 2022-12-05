Вадим Карасев

Junge Welt: Украина не спешит с переговорами, так как зарабатывает на конфликте с Россией

Украина не спешит проводить мирные переговоры с Россией, поскольку зарабатывает на конфликте. Такое мнение выразил обозреватель немецкого издания Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Автор материала назвал настоящей причиной отказа властей Украины от мирных переговоров стремление извлечь как можно больше прибыли из конфликта. «Украина не хочет мира, потому что она живет за счет конфликта. Он снабжает ее оружием и деньгами практически в неограниченном количестве. Украинским политикам безразлично, что украинцы замерзают и голодают», — отметил он.

Лаутербах обратил внимание, что как только какой-либо политик на Западе дает понять, что хотел бы мира на Украине путем переговоров, как из Киева приходит ответ, который практически исключает это. Автор сослался на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности, после чего глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия выставил неприемлемые для российской стороны условия.

В частности, одним из условий был добровольный отказ России от всего ядерного оружия. «При таких условиях, конечно, переговоры не потребуются. Вопрос только в том, кто хочет и может заставить Россию это сделать?», — резюмировал обозреватель.

Ранее в Польше заявили, что финансовая и военная поддержка Украины приводит к истощению экономик западных стран и лишает их жителей приемлемых условий жизни. О таких последствиях помощи Киеву предупредил обозреватель польского издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.