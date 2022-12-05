. В Германии неизвестный напал на двух школьниц
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В Германии неизвестный напал на двух школьниц

Две школьницы получили ранения в результате нападения в Германии

На юго-западе Германии неизвестный с ножом напал на двух школьниц, которые шли на учебу. Об этом сообщает Reuters.

Девочки получили тяжелые ранения. Нападении произошло в Иллеркирхберге, городе с населением около 5 тысяч человек к западу от Мюнхена.

По словам пресс-секретарь полиции немецкого города Ульм Вольфгана Юргенса, подозреваемый скрылся в соседнем здании.

Ранее в бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный полуавтоматическим пистолетом и револьвером своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах. 16-летний юноша открыл огонь в двух школах в районе Аракруза 25 ноября. Двое учителей и один ученик погибли на месте, еще 13 человек были ранены.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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