. В Германии неизвестный напал на двух школьниц

Вадим Карасев

Две школьницы получили ранения в результате нападения в Германии

На юго-западе Германии неизвестный с ножом напал на двух школьниц, которые шли на учебу. Об этом сообщает Reuters.

Девочки получили тяжелые ранения. Нападении произошло в Иллеркирхберге, городе с населением около 5 тысяч человек к западу от Мюнхена.

По словам пресс-секретарь полиции немецкого города Ульм Вольфгана Юргенса, подозреваемый скрылся в соседнем здании.

Ранее в бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный полуавтоматическим пистолетом и револьвером своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах. 16-летний юноша открыл огонь в двух школах в районе Аракруза 25 ноября. Двое учителей и один ученик погибли на месте, еще 13 человек были ранены.