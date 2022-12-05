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В Германии полиция решила закрыть все рождественские рынки

В Германии полиция решила закрыть все рождественские рынкиПолиция германского Дюссельдорфа решила закрыть все рождественские рынки в городе

Полиция германского Дюссельдорфа решила закрыть все рождественские рынки в городе из-за «потенциальной угрозы». Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, правоохранителям поступил звонок от неизвестного, который угрожал въехать в толпу на грузовике у мэрии Дюссельдорфа. Полиция на всякий случай объявила полную тревогу.

Все рынки города закрыли примерно в 15.00 (17.00 по Москве). Полиция оцепила часть центра города, доступ ко многим улицам ограничен. Около рождественских ярмарок дежурят экстренные службы, все подъезды к ним также заблокированы.

Ранее ежегодные рождественские ярмарки отменили и власти Берлина. Власти обещали открыть ярмарки с 1 декабря, однако изменили решение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предполагается, что ограничение работы ресторанов, кафе и отелей, как и другие меры борьбы с инфекцией, продлятся до 1 января.

Организаторы уже разобрали построенный рождественский рынок на площади Потсдамер — один из самых посещаемых в Берлине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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