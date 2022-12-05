. В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать

Любовь не знает границ, поэтому нередко у партнеров не совпадают взгляды на некоторые важные моменты, в том числе и религию. Это очень деликатный момент. Трудности возникают, когда необходимо решить вопрос с официальным оформлением брака. Чтобы достичь взаимопонимания, необходимо знать, что нужно делать, если вы и ваш любимый человек придерживаетесь разных религий. Советы помогут также, если один из партнеров глубоко верующий, а второй ― атеист.

Брак христианина и представителя другой конфессии

Христианство, в том числе и православная церковь, не запрещает браки между представителями разных религий. Но и не поощряет их. Таинство венчания доступно лишь для христиан.

Священник откажется венчать пару, если один из них:

некрещеный;

атеист;

представитель другой конфессии.

Венчание возможно лишь после принятия христианства вторым партнером.

Брак мусульманина с представителем иной конфессии





Здесь ситуация зависит от пола. Женщины не имеют права выходить замуж за мужчину, который не является мусульманином. Считается, что отношения с представителем другой конфессии греховны.

У мужчин-мусульман прав побольше. Они могут жениться на христианке или иудейке. Но им следует проживать в стране с мусульманскими традициями и законами.

На некоторых женщинам мужчинам запрещено жениться — это язычницы и атеистки. Такая связь будет считаться греховной.

Главные проблемы брака партнеров, которые придерживаются разных религий

Глубоко верующие люди живут по определенным правилам. Они касаются их взглядов на жизнь, семью, воспитание детей. Поэтому у партнеров, которые придерживаются разных религий, может быть много разногласий, затрагивающих важные темы:

попытки склонить возлюбленного к своей вере;

скандалы, касающиеся традиций, запретов каждой из конфессий;

в какой религии воспитывать ребенка.

Каждая конфессия подразумевает, что родители передают детям духовные знания. Особенно строго с этим в мусульманстве. Решить все эти проблемы крайне непросто.

Как сохранить взаимопонимание, если вы и ваш любимый человек относитесь к разным религиям





Сберечь такой союз сложно, но возможно. Главное, иметь искренние чувства и следовать таким советам:

уважайте партнера и его веру, исследуйте его религию;

будьте готовы к непониманию родственников, но не позволяйте им вмешиваться в ваши отношения;

проявляйте толерантность к особенностям религии партнера;

не поддавайтесь давлению со стороны любимого, но не реагируйте слишком остро;

наслаждайтесь вашими отношениями, пусть в приоритете будет то, что вас объединяет.

Терпение и толерантность крайне важны в этом случае. Будьте готовы ко всему новому. Именно эти качества позволят вам понять партнера и сохранить ваши отношения, несмотря на принадлежность к разным религиям.