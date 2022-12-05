. В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать

В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать

В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать

Любовь не знает границ, поэтому нередко у партнеров не совпадают взгляды на некоторые важные моменты, в том числе и религию. Это очень деликатный момент. Трудности возникают, когда необходимо решить вопрос с официальным оформлением брака. Чтобы достичь взаимопонимания, необходимо знать, что нужно делать, если вы и ваш любимый человек придерживаетесь разных религий. Советы помогут также, если один из партнеров глубоко верующий, а второй ― атеист.

Брак христианина и представителя другой конфессии

Христианство, в том числе и православная церковь, не запрещает браки между представителями разных религий. Но и не поощряет их. Таинство венчания доступно лишь для христиан. 

Священник откажется венчать пару, если один из них:

  • некрещеный;
  • атеист;
  • представитель другой конфессии.

Венчание возможно лишь после принятия христианства вторым партнером. 

Брак мусульманина с представителем иной конфессии


Здесь ситуация зависит от пола. Женщины не имеют права выходить замуж за мужчину, который не является мусульманином. Считается, что отношения с представителем другой конфессии греховны. 

У мужчин-мусульман прав побольше. Они могут жениться на христианке или иудейке. Но им следует проживать в стране с мусульманскими традициями и законами. 

На некоторых женщинам мужчинам запрещено жениться — это язычницы и атеистки. Такая связь будет считаться греховной.

Главные проблемы брака партнеров, которые придерживаются разных религий

Глубоко верующие люди живут по определенным правилам. Они касаются их взглядов на жизнь, семью, воспитание детей. Поэтому у партнеров, которые придерживаются разных религий, может быть много разногласий, затрагивающих важные темы:

  • попытки склонить возлюбленного к своей вере;
  • скандалы, касающиеся традиций, запретов каждой из конфессий;
  • в какой религии воспитывать ребенка.

Каждая конфессия подразумевает, что родители передают детям духовные знания. Особенно строго с этим в мусульманстве. Решить все эти проблемы крайне непросто. 

Как сохранить взаимопонимание, если вы и ваш любимый человек относитесь к разным религиям


Сберечь такой союз сложно, но возможно. Главное, иметь искренние чувства и следовать таким советам:

  • уважайте партнера и его веру, исследуйте его религию;
  • будьте готовы к непониманию родственников, но не позволяйте им вмешиваться в ваши отношения;
  • проявляйте толерантность к особенностям религии партнера;
  • не поддавайтесь давлению со стороны любимого, но не реагируйте слишком остро;
  • наслаждайтесь вашими отношениями, пусть в приоритете будет то, что вас объединяет.

Терпение и толерантность крайне важны в этом случае. Будьте готовы ко всему новому. Именно эти качества позволят вам понять партнера и сохранить ваши отношения, несмотря на принадлежность к разным религиям.

# Общество Психология
По материалам: rsute

Последние новости

Шаман угодил в волосатый скандал
Шаман угодил в волосатый скандал
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми

Топ на сегодня

В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет идеального мужчину: вот 53 пунктов (5 фото)
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу

Еще по теме

Что делать, если вы и ваш любимый человек разных религий
РПЦ официально запретила церковные однополые браки
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
РПЦ запретила венчаться с еретиками и родственниками