. В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
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В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом домеВ Нижневартовске ввели режим ЧС после обрушения жилого части дома из-за взрыва газа

После обрушения в пятиэтажном жилом доме в результате взрыва газа в Нижневартовске ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

«Режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют», — заявили в администрации Нижневартовска.

Там добавили, что введенный режим поможет эффективно взаимодействовать спецслужбам из разных ведомств.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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