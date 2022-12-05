. В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Вадим Карасев

В Нижневартовске ввели режим ЧС после обрушения жилого части дома из-за взрыва газа

После обрушения в пятиэтажном жилом доме в результате взрыва газа в Нижневартовске ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

«Режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют», — заявили в администрации Нижневартовска.

Там добавили, что введенный режим поможет эффективно взаимодействовать спецслужбам из разных ведомств.