Вадим Карасев

Глава польской «ПиС» Качиньский: ФРГ должна заплатить за преступления Второй мировой войны

Глава парящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от Берлина заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Его слова приводит издание Do Rzeczy.

Политик подчеркнул, что к Германии проявили чрезвычайное снисхождение после всех совершенных ею преступлений, унижений и эксплуатации выживших поляков. Он отметил, что если бы к ФРГ были применены изначально планируемые меры, то на сегодняшний день страна бы находилась в плачевном финансовом положении, а также была бы гораздо менее населенной. «Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить», — заявил Качиньский.

Ранее депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский осудил немецкий бизнес за ведение деятельности в России. Политик указал, что власти Германии не намерены «дисциплинировать» местных предпринимателей, которые хотят зарабатывать на бизнесе с Россией, независимо от того, «сколько придется за это заплатить Украине и всей Европе».