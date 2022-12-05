. В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны

Вадим Карасев

Аналитик Демидов предрек увеличение поставок нефти из России после введения потолка цен

Страны, поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, вероятнее всего, все равно будут пытаться найти возможные пути ее закупки. Более того, высока вероятность того, что и российские поставщики пойдут им навстречу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Я ожидал, что ничего глобального и катастрофичного 5 декабря не произойдет. И, действительно, цены на нефть выросли только на 1,7 процента. Думаю, максимум, они будут расти еще сегодня и завтра, а после все вернется к прежним отметкам», — уверен Демидов.

Он убежден, что технических причин для роста цен на энергоноситель просто нет, потому, вероятнее всего, цены вернутся к отметкам 85-87 долларов до конца текущей недели.

«Страны, поддержавшие потолок цен, однозначно будут искать пути обхода и закупки российской нефти. Более того, и российские продавцы будут искать возможные пути поставок в эти страны. Я ожидаю увеличения поставок нефти и нефтепродуктов из российского сырья из стран, которые являются первичными покупателями: это Индия, Китай, Турция», — считает аналитик.

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.

