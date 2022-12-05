. В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны

В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны

Аналитик Демидов предрек увеличение поставок нефти из России после введения потолка цен

Страны, поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, вероятнее всего, все равно будут пытаться найти возможные пути ее закупки. Более того, высока вероятность того, что и российские поставщики пойдут им навстречу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Я ожидал, что ничего глобального и катастрофичного 5 декабря не произойдет. И, действительно, цены на нефть выросли только на 1,7 процента. Думаю, максимум, они будут расти еще сегодня и завтра, а после все вернется к прежним отметкам», — уверен Демидов.

Он убежден, что технических причин для роста цен на энергоноситель просто нет, потому, вероятнее всего, цены вернутся к отметкам 85-87 долларов до конца текущей недели.

«Страны, поддержавшие потолок цен, однозначно будут искать пути обхода и закупки российской нефти. Более того, и российские продавцы будут искать возможные пути поставок в эти страны. Я ожидаю увеличения поставок нефти и нефтепродуктов из российского сырья из стран, которые являются первичными покупателями: это Индия, Китай, Турция», — считает аналитик.

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион зимой, чтобы быстро сбросить вес
Тыква, авокадо и ежевика: какие продукты нужно добавить в рацион
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Дмитрий Тарасов шокировал своим поведением на поле
Марат Башаров завел себе новую пассию
Марат Башаров завел себе новую пассию
Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца Фриске
Ольга Орлова хочет влезть в скандальные разборки Шепелева и отца
Преимущества и недостатки алюминиевых окон
Преимущества и недостатки алюминиевых окон
Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от эксклюзивности Fallout, TES, Doom, Diablo
Аналитик: Microsoft ради покупки Activision придется отказаться от
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
В Германии неизвестный напал на двух школьниц
Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в конце приготовления
Чтобы не испортить: продукты, которые можно добавлять в супы только в
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
В Китае усомнились в проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили
Призыв Трампа отменить Конституцию США объяснили

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт диагноз звезды "Иронии судьбы"
Валентине Талызиной вызвали скорую помощь посреди ночи. Раскрыт
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Валерия Ланская с трудом справляется с домашними заботами
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под угрозой срыва
Планы Германии по импорту сжиженного природного газа оказались под

Еще по теме

Описаны последствия сокращения добычи нефти ОПЕК+
Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили