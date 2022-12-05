В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
Страны, поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, вероятнее всего, все равно будут пытаться найти возможные пути ее закупки. Более того, высока вероятность того, что и российские поставщики пойдут им навстречу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
«Я ожидал, что ничего глобального и катастрофичного 5 декабря не произойдет. И, действительно, цены на нефть выросли только на 1,7 процента. Думаю, максимум, они будут расти еще сегодня и завтра, а после все вернется к прежним отметкам», — уверен Демидов.
Он убежден, что технических причин для роста цен на энергоноситель просто нет, потому, вероятнее всего, цены вернутся к отметкам 85-87 долларов до конца текущей недели.
«Страны, поддержавшие потолок цен, однозначно будут искать пути обхода и закупки российской нефти. Более того, и российские продавцы будут искать возможные пути поставок в эти страны. Я ожидаю увеличения поставок нефти и нефтепродуктов из российского сырья из стран, которые являются первичными покупателями: это Индия, Китай, Турция», — считает аналитик.
Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.