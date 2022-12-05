Вадим Карасев

Журналист американского издания Time Йозеф Йоффе написал в своей статье о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен смириться с тем, что ему не удастся заполучить Крым - полуостров "потерян" для Украины.

"Полной победы Украина не достигнет. Крым, юг и восток Украины останутся российскими. Зеленский должен понимать это и не требовать от компромисса слишком многого".

Автор указывает на угрозу для Зеленского, которая "скрывается на заднем плане". Речь идет о конфиденциальной беседе советника американского президента Джека Салливана "с российским коллегой", в ходе которой, вероятно, обсуждался некий компромиссный вариант решения конфликта.

Что касается ситуации непосредственно в зоне СВО, тут автор указал на то, что даже когда российские войска отступают - на укрепленные позиции - "они извлекают выгоду из своих коротких “внутренних линий”".

Да и преимущества российских войск в открытом противостоянии очевидны. Киеву понадобится троекратное превосходство в живой силе, чтобы выбить российскую армию с укрепленных позиций. Поэтому, по мнению издания, Байден и призывал Зеленского начать диалог с российским президентом. Вашингтон явно намерен обуздать Киев, чтобы избежать втягивания в глобальный военный конфликт.

Зеленский обещал в скором времени "возвратить" Крым. В Германии же заявляли, что эти слова рассчитаны только на то, чтобы в краткосрочной перспективе поднять боевой дух военных, но в целом это невыполнимое обещание и иллюзия. На Украине, в свою очередь, уже размышляют о том, что из-за сложившегося разрыва между Украиной и Крымом полуостров следует "очистить" и "деколонизировать".