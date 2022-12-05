. В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими

В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими

Журналист американского издания Time Йозеф Йоффе написал в своей статье о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен смириться с тем, что ему не удастся заполучить Крым - полуостров "потерян" для Украины.

"Полной победы Украина не достигнет. Крым, юг и восток Украины останутся российскими. Зеленский должен понимать это и не требовать от компромисса слишком многого".

Автор указывает на угрозу для Зеленского, которая "скрывается на заднем плане". Речь идет о конфиденциальной беседе советника американского президента Джека Салливана "с российским коллегой", в ходе которой, вероятно, обсуждался некий компромиссный вариант решения конфликта.


Что касается ситуации непосредственно в зоне СВО, тут автор указал на то, что даже когда российские войска отступают - на укрепленные позиции - "они извлекают выгоду из своих коротких “внутренних линий”".

Да и преимущества российских войск в открытом противостоянии очевидны. Киеву понадобится троекратное превосходство в живой силе, чтобы выбить российскую армию с укрепленных позиций. Поэтому, по мнению издания, Байден и призывал Зеленского начать диалог с российским президентом. Вашингтон явно намерен обуздать Киев, чтобы избежать втягивания в глобальный военный конфликт.

Зеленский обещал в скором времени "возвратить" Крым. В Германии же заявляли, что эти слова рассчитаны только на то, чтобы в краткосрочной перспективе поднять боевой дух военных, но в целом это невыполнимое обещание и иллюзия. На Украине, в свою очередь, уже размышляют о том, что из-за сложившегося разрыва между Украиной и Крымом полуостров следует "очистить" и "деколонизировать".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Шаман угодил в волосатый скандал
Шаман угодил в волосатый скандал
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Алексей Чумаков заявил, что у него маленький и болтается
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный дом в Израиле
Анатолий Белый признался, что у него не хватило денег на собственный
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и что нужно делать
В каких случаях разрешен брак между партнерами из разных религий, и
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Россияне назвали идеальный доход в 2023 году
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге (фото + 2 видео)
Григорий Лепс устроил драку с фанатом после концерта в Петербурге
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс останутся российскими
В США посоветовали Зеленскому смириться с тем, кто Крым и Донбасс
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo Infinite «лучший потенциал»
Kotaku назвал лучшие и худшие боевые пропуски 2022 года, у Halo
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Григорий Лепс оправдывается за скандальную выходку на концерте
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Анатолий Белый работает за гроши в Израиле
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми
Глеб Матвейчук бросил жену с двумя детьми

Топ на сегодня

В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
В России насчитали рекордную сумму просроченных кредитов
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет идеального мужчину: вот 53 пунктов (5 фото)
Девушка отчаялась найти любовь в реальной жизни, ведь она ищет
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Валерия Гай Германика кинулась в ювелирный бизнес
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу
Настя Ивлеева опозорила рэперов в своем шоу

Еще по теме

Зеленскому посоветовали забыть о претензиях на Крым
Экс-депутат Рады дал совет Зеленскому для беседы с Путиным
В США посоветовали Зеленскому оставить Крым в покое
Зеленский рассказал, как вернуть Крым в состав Украины