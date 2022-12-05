. В замок Аллы Пугачевой начали продавать билеты

По слухам, некие люди начали организовывать экскурсии по замку певицы Аллы Пугачевой. Нашлись те, кто отвалил по 10200 рублей за визит к звездам. В Сети распространяется информация о том, что якобы Алла Пугачева и Максим Галкин* организовывали экскурсии по своему замку в Грязи. Указывается даже цена – 10200 рублей. И прилагается фото билета. Однако сайт войнасфейками.рф утверждает, что это фейк, ссылаясь на видео, которое есть у них в наличии. Как сообщает портал, людей, которые приобрели билеты и попытались попасть в замок знаменитостей в Грязи, охранники особняка просто-напросто не пустили, сославшись на то, что им ничего неизвестно об экскурсиях.Мало того, соседи Пугачевой тоже говорят, что никаких экскурсий в замке не проводят. Сайт также указал, что билет на экскурсию к Пугачевой выглядит странно – нет контактных данных, что всегда присутствует на таких документах. Поэтому они пришли к выводу, что эта информация является фейком. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.