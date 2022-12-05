. Василиса Володина заявила, что многим придется выйти из зоны комфорта

Астролог Василиса Володина рассказала, что нас ждет вначале месяца. На фоне нестабильной ситуации в стране и мире Василиса Володина старается радовать публику позитивными новостями и прогнозами. Так, в первую неделю зимы, если верить звездному астрологу, нам предстоит освоить три важных уроках, приготовленных судьбой. Речь не идет о каких-то потрясениях или неприятных сюрпризах, однако избежать «обучения» не удастся даже тем, кто ведет максимально размеренный и упорядоченный образ жизни. «Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, ну то есть те, кто спокойнее спокойного», — предупредила Володина.Астролог призвала в ближайшие семь дней проявлять гибкость во всех сферах, а не решать проблемы «в лоб», стараться подстраиваться под окружающих людей и обстановку. «Побеждает тот, кто не цепляется мертвой хваткой за постоянное и застывшее. А еще на эту неделю Судьбой нам заданы 3 главных урока: стратегическое видение того, как переиграть любого соперника, тактика не важна; умение действовать, но не «нарываться». Нужна активность без агрессии; умение признавать ограниченность своих представлений и доверяться потоку жизни», — добавила ведущая программы «Давай поженимся!» в своем Telegram-канале. Володина сознательно акцентирует внимание только на положительных моментах в прогнозах, чтобы лишний раз не тревожить публику. Между тем в глобальных предсказаниях астролога нет поводов для радости. Володина подчеркивает, что напряженность сохранится вплоть до весны следующего года, когда наступит некий поворотный момент, который определит развитие нашей страны на следующие несколько лет.