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Владимир Путин подписал резонансный закон

Владимир Путин подписал резонансный закон
Президент РФ Владимир Путин полностью запретил пропаганду ЛГБТ.   5 декабря президент России ввел закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Подписанный документ опубликован на официальном портале Госдумы. В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесены поправки, согласно которым теперь полностью запрещено упоминать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. То есть фильм, где есть пропаганда нестандартных отношений или предпочтений, педофилии, смены пола, не сможет получить прокатное удостоверение.
Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия. Роскомнадзор сможет включать ресурсы с пропагандой нетрадиционных отношений, педофилии, смены пола в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования. Он также получает право определять порядок мониторинга для выявления такой информации в интернете. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация. Кроме того, Владимир Владимирович подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, а также в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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