. Власти Литвы объяснили, почему не будут запрещать уроки русского языка в школах
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Власти Литвы объяснили, почему не будут запрещать уроки русского языка в школах

Власти Литвы объяснили, почему не будут запрещать уроки русского языка в школах

Литовские власти заявили, что республика не станет следовать примеру Латвии и запрещать изучение русского языка в школах. Они надеятся, что школьники сами перестанут выбирать русский язык для обучения.

Число школьников в Литве, которые хотят учить русский язык, в 2021 году сократилось на 8,6%, уточнил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас. Иностранный язык литовские школьники выбирают в шестом классе и изучают его пять лет.


"Как я уже упоминал, русский язык сам по себе понемногу в школах исчезает. Мы надеемся и обсуждаем, что с начала следующего учебного года количество шестиклассников, которые выбирают русский язык, уменьшится на 15-20%".

В 2021-м русский язык как второй иностранный изучали 77% всех школьников страны. За семь лет доля снизилась на 4%. Советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович предлагала отказаться от преподавания русского языка в школах. В стране по-прежнему множество школьников выбирают русский язык, но эта тенденция меняется, говорила политик.

Президент Латвии Эгилс Левитс называл русский язык "пережитком оккупации". Русский скоро будет вытеснен из республики другими иностранными языками. Он также призвал власти способствовать распространению языков Евросоюза. До сих пор доля русскоязычных жителей республики достигала 40%. Левитс призвал изолировать тех из них, кто не поддерживает антироссийский курс Риги. В настоящее время в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

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По материалам: uposters.ru

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