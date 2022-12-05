. Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье

Вадим Карасев

Нижегородские власти заявили, что специалисты оценят состояние дома в Заволжье после ЧП

Специалисты приступят к оценке состояния пятиэтажного дома после взрыва газа в Заволжье. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«По данным из Заволжья, пострадавших нет. По предварительной информации, межэтажные перекрытия не пострадали. В ближайшее время соберут сведения о том, кому и какая поддержка нужна», — сказал представитель региональных властей.

По его словам, решение о возвращении жителей домой примут после оценки специалистами состояния дома.

О ЧП в пятиэтажке на проспекте Дзержинского стало известно ранее в понедельник, 5 декабря. По данным МЧС, после хлопка газа начался пожар. 18 человек эвакуировали из здания, среди них трое детей.

За прошедшие сутки в России произошло три взрыва газа, одним из которых было ЧП в Заволжье. Так, в понедельник, 5 декабря, также сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Ярославле, а 4 декабря он произошел в Нижневартовске.