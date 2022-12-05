. Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье

Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье

Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в ЗаволжьеНижегородские власти заявили, что специалисты оценят состояние дома в Заволжье после ЧП

Специалисты приступят к оценке состояния пятиэтажного дома после взрыва газа в Заволжье. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«По данным из Заволжья, пострадавших нет. По предварительной информации, межэтажные перекрытия не пострадали. В ближайшее время соберут сведения о том, кому и какая поддержка нужна», — сказал представитель региональных властей.

По его словам, решение о возвращении жителей домой примут после оценки специалистами состояния дома.

О ЧП в пятиэтажке на проспекте Дзержинского стало известно ранее в понедельник, 5 декабря. По данным МЧС, после хлопка газа начался пожар. 18 человек эвакуировали из здания, среди них трое детей.

За прошедшие сутки в России произошло три взрыва газа, одним из которых было ЧП в Заволжье. Так, в понедельник, 5 декабря, также сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Ярославле, а 4 декабря он произошел в Нижневартовске.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте атак хакеров
Пользователей популярной операционной системы предупредили о росте
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в Заволжье
Власти рассказали подробности о состоянии дома после взрыва газа в
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с Россией
НАТО собирается протестировать на Украине новые методы борьбы с
Впервые палеолитическая Венера найдена на территории Румынии
Впервые палеолитическая Венера найдена на территории Румынии
В Европе рекордно упал спрос на газ
В Европе рекордно упал спрос на газ
Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
Алла Пугачева содержала всю Россию, заявила Лайма Вайкуле
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
Анатолий Белый рассказал, почему бежал в Израиль
ЧП: Сестра зверски убила младшего брата
ЧП: Сестра зверски убила младшего брата
Список "великих сериалов XXI века" от "Кинопоиска" (15 фото)
Список "великих сериалов XXI века" от
Овнам — любовь, Стрельцам — самоанализ: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 5 по 11 декабря
Овнам — любовь, Стрельцам — самоанализ: гороскоп от Павла Глобы на
«Синдром белого носа» погубил миллионы летучих мышей в Северной Америке
«Синдром белого носа» погубил миллионы летучих мышей в Северной
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций
В ЕС обсудили введение новых антироссийских санкций

Топ на сегодня

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022 года: у кого суббота пройдёт без происшествий
Гороскоп от Тамары Глобы для всех знаков зодиака на 5 декабря 2022
Михаил Ефремов подставил всю семью
Михаил Ефремов подставил всю семью
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
Заявление премьера Финляндии об Украине и США раскритиковали
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14 фото + видео)
Eva Elfie возглавила мировой рейтинг актрис фильмов для взрослых (14

Еще по теме

Губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Под Тулой прогремел взрыв бытового газа в пятиэтажке
В Ивановской области объявлен день траура по погибшим при взрыве бытового газа
В Краснодаре из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома