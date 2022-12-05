. Впервые палеолитическая Венера найдена на территории Румынии

Вадим Карасев

Коллектив ученых из Музея эволюции человека и палеолитических технологий в Тырговиште, Университета Тырговиште, Национального института физики и ядерных технологий имени Хориа Хулубея, Археологического института имени Василе Пырвана Румынской академии наук и Центра исследований происхождения человека Нью-Йоркского университета опубликовал описание первой найденной на территории Румынии палеолитической Венеры.

Женские фигурки с характерными широкими бедрами и большими животами создавали люди, жившие в верхнем палеолите. Впервые такую скульптуру нашли в 1864 году при раскопках стоянки Ложэри-Бас на юго-западе Франции. Палеолитических Венер делали из мягких пород камня, бивней мамонта, кости, обожженной глины. Размеры фигурок — от 4 до 25 сантиметров. Находят их на широком пространстве Евразии, от Пиренеев до Байкала. Большинство находок принадлежит к граветтской археологической культуре, распространенной 28–21 тысячу лет назад. Есть и более поздние экземпляры, вплоть до мадленской культуры (18–10 тыс. лет назад). Известно несколько десятков целых палеолитических Венер и сотни обломков таких скульптур. Гипертрофированные формы женских фигурок связывают с культом плодородия, но при этом следует учитывать, что во времена верхнего палеолита люди еще не овладели земледелием, а значит, не было и известных из более поздних эпох земледельческих культов плодородия.

Находка была сделана 21 июня 2019 года командой под руководством профессоров Марина Карчумару и Елены Ниту при раскопках палеолитического памятника Пьятра-Нямц 1, недалеко от одноименного города на востоке Румынии. Высота сделанной из песчаника фигуры — 9,9 сантиметра, ширина — до 6,9 сантиметра, толщина — до 3,6 сантиметра, диаметр головы — 3,3 сантиметра. На поверхности палеолитической Венеры обнаружены следы красного пигмента из гематита. Фигура была найдена рядом с очагом, в том же культурном слое находились кости животных, раковины и небольшое число каменных орудий. Чтобы уточнить точный возраст статуэтки, было проведено несколько серий радиоуглеродного датирования в двух разных лабораториях в США и Румынии. Ее возраст составляет около 17 000 лет.

Исследование находки опубликовано в журнале L’Anthropologie. Сейчас Венера из Пьятра-Нямц выставлена в Музее эволюции человека и палеолитических технологий в Тырговиште.