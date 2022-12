. Warhammer 40,000: Darktide из Game Pass стала лидером Steam на этой неделе: 28 ноября — 4 декабря

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 28 ноября по 4 декабря, была полна крупных игровых релизов. Вышла игра Warhammer 40,000: Darktide, состоялся релиз The Callisto Protocol и Need for Speed Unbound, и от того интереснее посмотреть на ТОП-10 проектов этой недели в Steam.

Первое место в ТОП-10 занял Steam Deck, который прочно там находится уже многие месяцы, изредка спускаясь на вторую позицию. А первая позиция среди игр ушла Warhammer 40,000: Darktide — игре, которая сразу после релиза стала доступна в подписке Game Pass на PC. Need for Speed Unbound оказалась только на 8 месте, в издании Palace Edition.

Так выглядит ТОП-10 игр в Steam на этой неделе, с 28 ноября по 4 декабря:

Steam DeckWarhammer 40,000: DarktideCall of Duty: Modern Warfare 2The Callisto Protocol — Day One Edition!The Callisto ProtocolRed Dead Redemption 2Cyberpunk 2077Need for Speed Unbound Palace EditionПолный комплект Valve IndexCall of Duty: Modern Warfare 2 — Vault Edition