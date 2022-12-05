. Задержан экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин

Задержан бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который ушел в отставку в начале августа. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, передает ТАСС.

Телегин работал на разных должностях в областном правительстве с 2018 года. По данным пресс-службы, его отставка была связана с состоянием здоровья.

Отмечается, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. С чем связано само задержание не уточняется.

«Материал такой поступил (в отношении Телегина- прим.ред.). Судебное заседание назначено на 14.00 местного времени (10.00 по московскому времени — прим.ред.) по ходатайству следователя об избрании меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА «Новости» заявление Центрального районного суда в Кемерово.