. Задержан экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин
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Задержан экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин

Задержан экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин

Задержан бывший глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который ушел в отставку в начале августа. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, передает ТАСС.

Телегин работал на разных должностях в областном правительстве с 2018 года. По данным пресс-службы, его отставка была связана с состоянием здоровья.

Отмечается, что в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. С чем связано само задержание не уточняется.

«Материал такой поступил (в отношении Телегина- прим.ред.). Судебное заседание назначено на 14.00 местного времени (10.00 по московскому времени — прим.ред.) по ходатайству следователя об избрании меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА «Новости» заявление Центрального районного суда в Кемерово.

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По материалам: pnp.ru

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