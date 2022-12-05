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«Звёздненькие войночки»: нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

«Звёздненькие войночки»: нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

Все киноперсонажи когда-то были детьми. А что, если бы действие фильмов происходило именно во времена их детства? Какими, например, были бы тогда «Звёздные войны»? Можно многое представить, но нейросетям и такие фантазии под силу. Пользователь Reddit c ником whatdoihia сгенерировал изображения на тему «Звёздных войн», где все герои дети. И вот что из этого вышло.

Люк Скайуокер

whatdoihia

C-3PO

whatdoihia

Пилот истребителя «X-wing» 

whatdoihia

Изображения созданы с помощью уже нашумевшей нейросети Midjourney V4. Что ни говори, а в работе с искусственным интеллектом очень важно мастерство правильно сформулировать запрос и задать нейросети верное направление деятельности. Здесь автор справился замечательно.

Хан Соло

whatdoihia

Чубакка

whatdoihia

Принцесса Лея

whatdoihia

Джабба Хатт

whatdoihia

Боба Фетт

whatdoihia

Палпатин

whatdoihia

Штурмовик

whatdoihia

Лэндо Калриссиан

whatdoihia

Оби-Ван Кеноби

whatdoihia

Маленький Йода

whatdoihia

Самое милое, что маленький Йода выглядит так же, как в «Мандалорце»!

Мейс Винду

whatdoihia

TIE-пилот

whatdoihia

Падме Амидала

whatdoihia

Дарт Вейдер

whatdoihia

Кстати, у нас есть ещё один пост на похожую тему. Но там работала более ранняя версия нейросети. Автор артов отметился в комментариях под новыми, сказав, что V4 справилась с концепцией гораздо лучше. Можете сравнить!

# Интересное
По материалам: twizz

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