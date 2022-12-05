«Звёздненькие войночки»: нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети
Все киноперсонажи когда-то были детьми. А что, если бы действие фильмов происходило именно во времена их детства? Какими, например, были бы тогда «Звёздные войны»? Можно многое представить, но нейросетям и такие фантазии под силу. Пользователь Reddit c ником whatdoihia сгенерировал изображения на тему «Звёздных войн», где все герои дети. И вот что из этого вышло.
Люк Скайуокер
C-3PO
Пилот истребителя «X-wing»
Изображения созданы с помощью уже нашумевшей нейросети Midjourney V4. Что ни говори, а в работе с искусственным интеллектом очень важно мастерство правильно сформулировать запрос и задать нейросети верное направление деятельности. Здесь автор справился замечательно.
Хан Соло
Чубакка
Принцесса Лея
Джабба Хатт
Боба Фетт
Палпатин
Штурмовик
Лэндо Калриссиан
Оби-Ван Кеноби
Маленький Йода
Самое милое, что маленький Йода выглядит так же, как в «Мандалорце»!
Мейс Винду
TIE-пилот
Падме Амидала
Дарт Вейдер
Кстати, у нас есть ещё один пост на похожую тему. Но там работала более ранняя версия нейросети. Автор артов отметился в комментариях под новыми, сказав, что V4 справилась с концепцией гораздо лучше. Можете сравнить!