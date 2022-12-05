. «Звёздненькие войночки»: нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети

Все киноперсонажи когда-то были детьми. А что, если бы действие фильмов происходило именно во времена их детства? Какими, например, были бы тогда «Звёздные войны»? Можно многое представить, но нейросетям и такие фантазии под силу. Пользователь Reddit c ником whatdoihia сгенерировал изображения на тему «Звёздных войн», где все герои дети. И вот что из этого вышло.

Люк Скайуокер

C-3PO

Пилот истребителя «X-wing»

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Изображения созданы с помощью уже нашумевшей нейросети Midjourney V4. Что ни говори, а в работе с искусственным интеллектом очень важно мастерство правильно сформулировать запрос и задать нейросети верное направление деятельности. Здесь автор справился замечательно.

Хан Соло

Чубакка

Принцесса Лея

Джабба Хатт

Боба Фетт

Палпатин

Штурмовик

Лэндо Калриссиан

Оби-Ван Кеноби

Маленький Йода

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Самое милое, что маленький Йода выглядит так же, как в «Мандалорце»!

Мейс Винду

TIE-пилот

Падме Амидала

Дарт Вейдер

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Кстати, у нас есть ещё один пост на похожую тему. Но там работала более ранняя версия нейросети. Автор артов отметился в комментариях под новыми, сказав, что V4 справилась с концепцией гораздо лучше. Можете сравнить!