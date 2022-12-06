. 15 девушек, которые на личном примере доказали, что естественная красота — это то, что всегда будет в моде

С появлением косметики жизнь девушек во многом облегчилась. Ведь с помощью чудо-кисточек, пудр или теней можно стать настоящей красоткой всего за пару минут или часов. Но заменят ли когда-нибудь все эти бьюти-средства естественную красоту со всеми её изъянами? Девушки из сегодняшнего поста готовы дать очевидный ответ на этот вопрос. И сделают они это, ярко продемонстрировав на своём личном примере, что чаще всего скрывается за тонной косметики на лице. Спойлер: красота, которая вечно останется в тренде.

Без слоя тоналки сразу и веснушки на лице становится видны

Ни капельки косметики

Настоящая я

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В мире, в котором сейчас многие люди балуются фильтрами и чрезмерным использованием бьюти-процедур, не так и легко открыться и показать себя настоящего. Ведь многие настолько привыкли к постоянному макияжу на лице, что без косметики они чувствуют себя неуверенно и скованно.

«Как я рада, что выкинула свой выпрямитель для волос»

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Частенько такое бывает, что сначала люди ни в какую не хотят принимать свои кудряшки от природы, но потом в один момент всё может кардинально поменяться.

Только натуральная красота

«Сначала я испугалась своих морщинок под глазами, а потом вспомнила, что слишком люблю много улыбаться, чтобы об этом париться»

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И правильно сделала, ведь улыбка на лице только украшает человека!

Ну какова красота

Вот такое вот утреннее селфи, на котором сонное лицо тоже может быть по-своему прекрасным

Мисс Кудряшка

«И вот она я, без фильтров и бесконечных слоёв косметики на лице»

Ухоженность — главный секрет красоты

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Прыщи не были моими друзьями в течение последних нескольких лет, но, я думаю, что наконец-таки вижу свет в конце туннеля. Четыре месяца назад точно не стала бы делиться селфи без макияжа.

«Мне нравится это чувство свободы, когда ты забываешь про нанесение постоянного макияжа»

Естественная красота и ничего больше

«Надеюсь, вы не возражаете, если я выставлю селфи с хештегом #nomakeup?»

Лучший макияж на свете — это его отсутсвие!

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Здесь вы можете полюбоваться ещё одними красотками, в чьих жилах протекает сразу несколько кровей.