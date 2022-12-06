. 15 работ от учителя из Испании, который легко заводит диснеевских друзей, прифотошопливая их к себе на фото
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15 работ от учителя из Испании, который легко заводит диснеевских друзей, прифотошопливая их к себе на фото

15 работ от учителя из Испании, который легко заводит диснеевских друзей, прифотошопливая их к себе на фото

Заводить новых и верных друзей — не совсем лёгкое занятие. А если эти друзья пришли из мультяшного мира, то задача усложняется в несколько раз. Но для учителя начальных классов Сэмюэля М.Б. это оказалось вовсе не проблемой. Парень виртуозно добавляет разных персонажей мультфильмов к себе на снимки с помощью фотошопа, показывая им во всех красках наш реальный мир. И всё бы хорошо, но только иногда эти герои не желают забывать про свои старые привычки из сказочной вселенной. Поэтому смотрите сами, что в результате из этого вышло!

Ааага, попался!

samuelmb1991

Сэмюэль М.Б. — не просто креативный фотошопер и учитель начальных классов, но и огромный фанат мультиков. В детстве он просто обожал фильм «Кто подставил кролика Роджера?», где анимация и живая картинка отлично сочетались друг с другом. И вот теперь парень сам создаёт подобные картины, где волшебный и реальный миры буквально переплетаются между собой.

Дженга умеет держать в напряжении абсолютно всех

samuelmb1991

Никакого покоя в этой деревушке

samuelmb1991

Вот что значит снять розовые очки

samuelmb1991

Лучше бы и не показывал

samuelmb1991

ВНИМАНИЕ: при съёмке этого фото ни один аллигатор не пострадал.


После хорошей вечеринки наступает не всегда радостное утро

samuelmb1991

Это фото приобретает больше смысла, если его назвать «вечеринка, когда тебе немного за 30».

Напомним, что Сэмюэлю в этом году исполнилось 31, поэтому парень знает, о чём говорит.

С лёгким паром, друзья!

samuelmb1991

В погоне

samuelmb1991

Кому ещё марафет навести? Недорого, обращайтесь

samuelmb1991

Вжух! И новая стрижка готова

samuelmb1991

А я говорил, что с солнцем шутки плохи…

samuelmb1991

Кстати, это чистая правда, солнышко так любит смельчаков, что нередко награждает их трофеями в виде специфичного загара на теле.

Девочки, ну где ваши манеры?

samuelmb1991

Вот упрямый пёсик достался!

samuelmb1991

Только 3 желания, говорите? Ну-ну…

samuelmb1991

Друзья навсегда!

samuelmb1991

А здесь вы можете найти предыдущую подборку работ от этого весёлого парня, который мастерски показывает мультяшкам свои будни.

# Интересное
По материалам: twizz

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