. 15 работ от учителя из Испании, который легко заводит диснеевских друзей, прифотошопливая их к себе на фото

Заводить новых и верных друзей — не совсем лёгкое занятие. А если эти друзья пришли из мультяшного мира, то задача усложняется в несколько раз. Но для учителя начальных классов Сэмюэля М.Б. это оказалось вовсе не проблемой. Парень виртуозно добавляет разных персонажей мультфильмов к себе на снимки с помощью фотошопа, показывая им во всех красках наш реальный мир. И всё бы хорошо, но только иногда эти герои не желают забывать про свои старые привычки из сказочной вселенной. Поэтому смотрите сами, что в результате из этого вышло!

Ааага, попался!

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Сэмюэль М.Б. — не просто креативный фотошопер и учитель начальных классов, но и огромный фанат мультиков. В детстве он просто обожал фильм «Кто подставил кролика Роджера?», где анимация и живая картинка отлично сочетались друг с другом. И вот теперь парень сам создаёт подобные картины, где волшебный и реальный миры буквально переплетаются между собой.

Дженга умеет держать в напряжении абсолютно всех

Никакого покоя в этой деревушке

Вот что значит снять розовые очки

Лучше бы и не показывал

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ВНИМАНИЕ: при съёмке этого фото ни один аллигатор не пострадал.

После хорошей вечеринки наступает не всегда радостное утро

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Это фото приобретает больше смысла, если его назвать «вечеринка, когда тебе немного за 30».

Напомним, что Сэмюэлю в этом году исполнилось 31, поэтому парень знает, о чём говорит.

С лёгким паром, друзья!

В погоне

Кому ещё марафет навести? Недорого, обращайтесь

Вжух! И новая стрижка готова

А я говорил, что с солнцем шутки плохи…

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Кстати, это чистая правда, солнышко так любит смельчаков, что нередко награждает их трофеями в виде специфичного загара на теле.

Девочки, ну где ваши манеры?

Вот упрямый пёсик достался!

Только 3 желания, говорите? Ну-ну…

Друзья навсегда!

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А здесь вы можете найти предыдущую подборку работ от этого весёлого парня, который мастерски показывает мультяшкам свои будни.