. 17 страненьких игрушек, которые сделают новогоднюю ёлку уникальной, а окружающих удивят и рассмешат

Украшение новогодней ёлки — важная часть подготовки к одному из самых главных праздников в году. Конечно, процесс декорирования никак не может обойтись без ёлочных украшений. Декораторы всего мира ломают голову над изготовлением креативных и уникальных игрушек. Видимо, иногда творческий процесс выходит из-под контроля, и на свет появляются довольно странные ёлочные прибамбасы, которые способны вызвать сразу несколько реакций — удивление, недоумение и смех. Предлагаем вам взглянуть на неповторимые чудо-игрушки, которыми решили любезно поделиться пользователи интернета.

Дед-паук

В одном из торговых центров в Канаде ёлку украшают говорящим лицом

MeyKasaharaDaveBoyce

Это странное ёлочное украшение радует посетителей торгового центра не первый год. У него даже есть имя — Вуди. Любопытно, но общего мнения по поводу необычной рождественской ёлки нет. Одни люди считают украшение довольно милым. Другие уверены, что встреча с Вуди может стать причиной появления ночных кошмаров.

Сосед сделал игрушки с лицами всех , кто живёт в доме

Fozzy420

Хилари Клинтон ваша соседка по комнате?

Кажется, с этим смайликом что-то не так

Дед Мороз предупреждает о необходимости носить маску

Удивлённый огурец

Криповый младенец для ценителей фильмов ужасов

Эта ёлочная игрушка выглядит, как ночной кошмар

Ёлочная игрушка «Болтливый тюлень»

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Мордочка этого оленя выглядит достаточно пугающе. Представьте, если такая игрушка будет следить за вами весь вечер из-за ветвей новогодней ёлки?

Новогодние ксеноморфы

Solann

А теперь дети давайте все вместе позовем её к нам на ёлку — РИПЛИИИ! ВЫХОДИИИ! ПОМОГИИИ!!!

Креативная игрушка

Это рождественское украшение выглядит, как палец. Присмотритесь внимательнее

Жареное куриное крылышко

Кресло и пульт от телевизора

Этот ангелочек немного пугает

Слева игрушка, которую я получила, справа — то, что я заказала

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Я знаю, что это должны быть очки, но Санта выглядит так, будто у него глаза игуаны.

Они оба жуткие. Ожидаемый слишком реалистичен. Зачем мне пугаться каждый раз, когда я иду на кухню перекусить?

Синьор Помидор из сказки про Чиполлино. Такого лучше не злить

NikolayAndreev

Здесь вы можете посмотреть фото самых креативных верхушек для новогодней ёлки. Возможно, что-то из представленных примеров вдохновит вас, и вы создадите неповторимый образ и для вашей зелёной красавицы.