17 страненьких игрушек, которые сделают новогоднюю ёлку уникальной, а окружающих удивят и рассмешат
Украшение новогодней ёлки — важная часть подготовки к одному из самых главных праздников в году. Конечно, процесс декорирования никак не может обойтись без ёлочных украшений. Декораторы всего мира ломают голову над изготовлением креативных и уникальных игрушек. Видимо, иногда творческий процесс выходит из-под контроля, и на свет появляются довольно странные ёлочные прибамбасы, которые способны вызвать сразу несколько реакций — удивление, недоумение и смех. Предлагаем вам взглянуть на неповторимые чудо-игрушки, которыми решили любезно поделиться пользователи интернета.
Дед-паук
В одном из торговых центров в Канаде ёлку украшают говорящим лицом
Это странное ёлочное украшение радует посетителей торгового центра не первый год. У него даже есть имя — Вуди. Любопытно, но общего мнения по поводу необычной рождественской ёлки нет. Одни люди считают украшение довольно милым. Другие уверены, что встреча с Вуди может стать причиной появления ночных кошмаров.
Сосед сделал игрушки с лицами всех , кто живёт в доме
Хилари Клинтон ваша соседка по комнате?
Кажется, с этим смайликом что-то не так
Дед Мороз предупреждает о необходимости носить маску
Удивлённый огурец
Криповый младенец для ценителей фильмов ужасов
Эта ёлочная игрушка выглядит, как ночной кошмар
Ёлочная игрушка «Болтливый тюлень»
Мордочка этого оленя выглядит достаточно пугающе. Представьте, если такая игрушка будет следить за вами весь вечер из-за ветвей новогодней ёлки?
Новогодние ксеноморфы
А теперь дети давайте все вместе позовем её к нам на ёлку — РИПЛИИИ! ВЫХОДИИИ! ПОМОГИИИ!!!
Креативная игрушка
Это рождественское украшение выглядит, как палец. Присмотритесь внимательнее
Жареное куриное крылышко
Кресло и пульт от телевизора
Этот ангелочек немного пугает
Слева игрушка, которую я получила, справа — то, что я заказала
Я знаю, что это должны быть очки, но Санта выглядит так, будто у него глаза игуаны.
Они оба жуткие. Ожидаемый слишком реалистичен. Зачем мне пугаться каждый раз, когда я иду на кухню перекусить?
Синьор Помидор из сказки про Чиполлино. Такого лучше не злить
Здесь вы можете посмотреть фото самых креативных верхушек для новогодней ёлки. Возможно, что-то из представленных примеров вдохновит вас, и вы создадите неповторимый образ и для вашей зелёной красавицы.