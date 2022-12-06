. 80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
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80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года

80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора годаBloomberg: годовая инфляции в Турции снизилась впервые за полтора года до 84,4% в ноябре

Годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года с 85,5 процента в октябре до 84,4 в ноябре, пишет Bloomberg. При этом инфляция в стране по-прежнему остается близкой к самой высокой с 1998 года.

Ключевыми причинами для замедления темпа роста потребительских цен стали эффект высокой базы ноября прошлого года и относительная стабильность турецкой валюты в последние месяцы, указывает агентство. В то же время в месячном исчислении цены выросли на 2,9 процента.

Потребительские цены могут вновь ускорить рост, если власти предпримут дополнительные меры стимулирования экономики в преддверии президентских выборов. Однако, ноябрьский опрос Центрального банка Турции показал, что эксперты ожидают снижения годовой инфляции к концу года до уровня 68 процентов. Сам ЦБ прогнозирует сокращение до 65 процентов, что в 13 раз выше, чем официальный целевой показатель в пять процентов.

«Хотя годовая инфляция замедлится из-за эффекта базы, связанного с падением лиры год назад, основные тенденции остаются тревожными», — сказал стратег Societe Generale Марек Дрималь.

К резкому росту инфляции привела мягкая денежно-кредитная политика нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. В ноябре ЦБ Турции в очередной раз понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 9 процентов.

Эрдоган сменил сразу несколько глав Центробанка для проведения в жизнь своей политики. С этого момента турецкая валюта обесценилась в три раза по отношению к доллару. Год назад глава государства обещал, что последовательное снижение ставки закроет возможности для ускорения инфляции. Тогда в ноябре 2021 года инфляция составляла 21,3 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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