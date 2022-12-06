. Александр Жулин поделился редким фото с женой и дочками

Фигурист, тренер и хореограф Александр Жулин редко публикует семейные кадры в соцсетях. Знаменитый тренер по фигурному катанию Александр Жулин — многодетный отец. Спортсмен вместе с женой Натальей Михайловой растит двух дочерей. Он решил порадовать поклонников семейным снимком. Александр Жулин впервые не стал скрывать лицо средней дочери Екатерины, которой девять лет. А младшую Елену тренер пока не стал показывать в соцсетях.«Люблю наряжать своих девчонок! Особенно без повода», — отметил чемпион мира. Напомним, Наталья Михайлова выступала в танцах на льду. И Александр Жулин был ее тренером. Их роман начался еще до официального развода спортсмена с Татьяной Навкой. В январе 2013 года у пары родилась дочь Екатерина. А в апреле 2020 года в семье вновь произошло пополнение. На свет появилась малышка Елена. Александр Жулин души не чает в девочках. Отметим, звездные родители очень трепетно относятся к семье. Супруги редко делятся снимками с дочерьми в соцсетях и предпочитают не показывать их лица. Александр Жулин — многодетный отец. Его старшая дочь родилась в браке с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Саша появилась на свет в 2000 году. В 2010 году звездная пара объявила о расставании. Однако Татьяна и Александр сохранили хорошие отношения. Несмотря на то что Саша живет с мамой, она часто встречается с папой. И тренер не пропускает важные события в жизни дорогой дочери.