. Алла Пугачева развалила СССР, заявил Худяков

Певица Алла Пугачева с подругой забрала себе все деньги. Сегодня Лайма Вайкуле припомнила, как получала 17 рублей за выступление на стадионе для 45 тысяч зрителей. Латвийская певица высказала мнение, что она «содержала весь Советский Союз, а Алла Пугачева содержала всю Россию». Слова исполнительницы хиты «Еще не вечер» прокомментировал Роман Худяков. Экс-депутат Госдумы с иронией отнесся к мнению поп-звезды. «Заявление Лаймы Вайкуле, что они с Пугачевой «содержали всю Россию» и смешно, и трагично, — указал Худяков. — Когда нам навязали западные ценности, и «звезды» шоу-бизнеса стали грести деньги лопатой, стало казаться, что так и надо, наверное. В самом деле, хочется пошутить. Теперь понятно, из-за чего развалился Советский Союз. Пугачева и Вайкуле устали нас содержать, и забрали себе все деньги. Союз и рухнул».Политик подсчитал, сколько зарабатывали певицы в 1980 году. Официально они получали по 17 рублей за концерт. По словам бывшего депутата, артисты давали по 20 концертов в месяц. Это 340 рублей. Но главное – теневой заработок. «Что там скрывать, госпожа Вайкуле, «серые» концерты давали практически все артисты, — заверил Роман. — Причем, организаторов таких концертов задерживали и сажали, а Пугачева и Вайкуле всегда сухими выходили из воды – и продолжали концертировать. «Москонцерт» следил за тем, чтобы у «звездулек» шоу-бизнеса не сносило крышу. И прекрасная организация ОБХСС, которую Пугачева и Вайкуле страшно боялись – за нетрудовые доходы. Эти схемы с «серыми» концертами обкатываются и сейчас – с гонорарами звездам в конвертиках, а не по бухгалтерской ведомости».